Noon USN hind (USN)

1 USN/USD reaalajas hind:

$1.001
$1.001
0.00%1D
Noon USN (USN) reaalajas hinnagraafik
Noon USN (USN) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 1.0
$ 1.0
24 h madal
$ 1.001
$ 1.001
24 h kõrge

$ 1.0
$ 1.0

$ 1.001
$ 1.001

$ 1.007
$ 1.007

$ 0.988079
$ 0.988079

--

-0.00%

--

--

Noon USN (USN) reaalajas hind on $1.001. Viimase 24 tunni jooksul USN kaubeldud madalaim $ 1.0 ja kõrgeim $ 1.001 näitab aktiivset turu volatiivsust. USNkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.007 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.988079.

Lüliajalise tootluse osas on USN muutunud -- viimase tunni jooksul, -0.00% 24 tunni vältel -- viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Noon USN (USN) – turuteave

$ 22.20M
$ 22.20M

--
--

$ 22.20M
$ 22.20M

22.19M
22.19M

22,192,284.56850524
22,192,284.56850524

Noon USN praegune turukapitalisatsioon on $ 22.20M -- 24 tunnise kauplemismahuga. USN ringlev varu on 22.19M, mille koguvaru on 22192284.56850524. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 22.20M.

Noon USN (USN) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Noon USN ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Noon USN ja USD hinnamuutus $ +0.0001767766.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Noon USN ja USD hinnamuutus $ +0.0003655652.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Noon USN ja USD hinnamuutus $ +0.0015857037516138.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-0.00%
30 päeva$ +0.0001767766+0.02%
60 päeva$ +0.0003655652+0.04%
90 päeva$ +0.0015857037516138+0.16%

Mis on Noon USN (USN)

Noon Capital is building a yield-bearing stablecoin called USN, designed to maintain a 1:1 peg with the US Dollar while offering competitive yields. The project aims to provide a stable, interest-bearing asset for users seeking a secure store of value with returns that can potentially outpace inflation. USN generates revenue through a sophisticated basis yield strategy, combining different strategies to ensure consistent returns across various market conditions.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas.

Üksuse Noon USN (USN) allikas

Ametlik veebisait

Noon USN hinna ennustus (USD)

Kui palju on Noon USN (USN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Noon USN (USN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Noon USN nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Noon USN hinna ennustust kohe!

USN kohalike valuutade suhtes

Noon USN (USN) tokenoomika

Noon USN (USN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet USN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Noon USN (USN) kohta

Kui palju on Noon USN (USN) tänapäeval väärt?
Reaalajas USN hind USD on 1.001 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune USN/USD hind?
Praegune hind USN/USD on $ 1.001. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Noon USN turukapitalisatsioon?
USN turukapitalisatsioon on $ 22.20M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on USN ringlev varu?
USN ringlev varu on 22.19M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim USN (ATH) hind?
USN saavutab ATH hinna summas 1.007 USD.
Mis oli kõigi aegade USN madalaim (ATL) hind?
USN nägi ATL hinda summas 0.988079 USD.
Milline on USN kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine USN kauplemismaht on -- USD.
Kas USN sel aastal kõrgemale ka suundub?
USN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake USN hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.