Mis on Noodle (NOODLE)

Noodle (NOODLE) allikas Ametlik veebisait

Noodle hinna ennustus (USD)

Kui palju on Noodle (NOODLE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Noodle (NOODLE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Noodle nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

NOODLE kohalike valuutade suhtes

Noodle (NOODLE) tokenoomika

Noodle (NOODLE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NOODLE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Noodle (NOODLE) kohta Kui palju on Noodle (NOODLE) tänapäeval väärt? Reaalajas NOODLE hind USD on 0.0003356 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune NOODLE/USD hind? $ 0.0003356 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind NOODLE/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Noodle turukapitalisatsioon? NOODLE turukapitalisatsioon on $ 337.66K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on NOODLE ringlev varu? NOODLE ringlev varu on 1000.00M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim NOODLE (ATH) hind? NOODLE saavutab ATH hinna summas 0.01857687 USD . Mis oli kõigi aegade NOODLE madalaim (ATL) hind? NOODLE nägi ATL hinda summas 0.00029972 USD . Milline on NOODLE kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine NOODLE kauplemismaht on -- USD . Kas NOODLE sel aastal kõrgemale ka suundub? NOODLE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NOODLE hinna ennustust

