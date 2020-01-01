noo (NOO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi noo (NOO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

noo (NOO) teave $noo is a community-driven coin that tells the story of a resilient cat who was abandoned by its original developer but embraced by a group of passionate supporters. This project represents more than just a token; it embodies the spirit of perseverance and the love of a united community rallying behind a shared cause. With $noo, we are building a brighter future together, inspired by the cat that brought us all together. Ametlik veebisait: https://www.noosolana.fun/ Ostke NOO kohe!

noo (NOO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage noo (NOO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 8.40K $ 8.40K $ 8.40K Koguvaru: $ 997.34M $ 997.34M $ 997.34M Ringlev varu: $ 997.34M $ 997.34M $ 997.34M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 8.40K $ 8.40K $ 8.40K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00015562 $ 0.00015562 $ 0.00015562 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00000548 $ 0.00000548 $ 0.00000548 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave noo (NOO) hinna kohta

noo (NOO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud noo (NOO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate NOO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: NOO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate NOO tokeni tokenoomikat, avastage NOO tokeni reaalajas hinda!

NOO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu NOO võiks suunduda? Meie NOO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake NOO tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!