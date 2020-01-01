NON OF US (NON) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi NON OF US (NON) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

NON OF US (NON) teave n the digital realm, whispers speak of a mysterious group. No one knows exactly who they are or what their purpose is. Their symbols and signs appear in the most unexpected places, inviting the observant to delve deeper. It's said that those who can decipher the hidden messages will become part of an exclusive community preparing for something monumental. Beneath ordinary objects lie secrets revealed only to those ready to see them. Ametlik veebisait: https://nonof.us/ Ostke NON kohe!

NON OF US (NON) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage NON OF US (NON) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 3.62K $ 3.62K $ 3.62K Koguvaru: $ 999.69M $ 999.69M $ 999.69M Ringlev varu: $ 849.79M $ 849.79M $ 849.79M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 4.26K $ 4.26K $ 4.26K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00550276 $ 0.00550276 $ 0.00550276 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave NON OF US (NON) hinna kohta

NON OF US (NON) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud NON OF US (NON) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate NON tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: NON tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate NON tokeni tokenoomikat, avastage NON tokeni reaalajas hinda!

NON – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu NON võiks suunduda? Meie NON hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake NON tokeni hinna ennustust kohe!

