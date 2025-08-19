Rohkem infot NON

NON OF US logo

NON OF US hind (NON)

Loendis mitteolevad

1 NON/USD reaalajas hind:

--
----
-1.70%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
NON OF US (NON) reaalajas hinnagraafik
NON OF US (NON) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00550276
$ 0.00550276$ 0.00550276

$ 0
$ 0$ 0

--

-1.76%

+3.64%

+3.64%

NON OF US (NON) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul NON kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. NONkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00550276 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on NON muutunud -- viimase tunni jooksul, -1.76% 24 tunni vältel +3.64% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

NON OF US (NON) – turuteave

$ 3.62K
$ 3.62K$ 3.62K

--
----

$ 4.26K
$ 4.26K$ 4.26K

849.79M
849.79M 849.79M

999,690,544.2201002
999,690,544.2201002 999,690,544.2201002

NON OF US praegune turukapitalisatsioon on $ 3.62K -- 24 tunnise kauplemismahuga. NON ringlev varu on 849.79M, mille koguvaru on 999690544.2201002. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 4.26K.

NON OF US (NON) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse NON OF US ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse NON OF US ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse NON OF US ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse NON OF US ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-1.76%
30 päeva$ 0+4.14%
60 päeva$ 0+26.04%
90 päeva$ 0--

Mis on NON OF US (NON)

n the digital realm, whispers speak of a mysterious group. No one knows exactly who they are or what their purpose is. Their symbols and signs appear in the most unexpected places, inviting the observant to delve deeper. It's said that those who can decipher the hidden messages will become part of an exclusive community preparing for something monumental. Beneath ordinary objects lie secrets revealed only to those ready to see them.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse NON OF US (NON) allikas

Ametlik veebisait

NON OF US hinna ennustus (USD)

Kui palju on NON OF US (NON) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie NON OF US (NON) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida NON OF US nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake NON OF US hinna ennustust kohe!

NON kohalike valuutade suhtes

NON OF US (NON) tokenoomika

NON OF US (NON) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NON tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse NON OF US (NON) kohta

Kui palju on NON OF US (NON) tänapäeval väärt?
Reaalajas NON hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune NON/USD hind?
Praegune hind NON/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on NON OF US turukapitalisatsioon?
NON turukapitalisatsioon on $ 3.62K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on NON ringlev varu?
NON ringlev varu on 849.79M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim NON (ATH) hind?
NON saavutab ATH hinna summas 0.00550276 USD.
Mis oli kõigi aegade NON madalaim (ATL) hind?
NON nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on NON kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine NON kauplemismaht on -- USD.
Kas NON sel aastal kõrgemale ka suundub?
NON võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NON hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.