Nominex logo

Nominex hind (NMX)

Loendis mitteolevad

1 NMX/USD reaalajas hind:

-0.30%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Nominex (NMX) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 15:01:42 (UTC+8)

Nominex (NMX) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

-0.30%

-0.57%

-0.39%

-0.39%

Nominex (NMX) reaalajas hind on $0.00270416. Viimase 24 tunni jooksul NMX kaubeldud madalaim $ 0.00269624 ja kõrgeim $ 0.00273154 näitab aktiivset turu volatiivsust. NMXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 8.03 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00267712.

Lüliajalise tootluse osas on NMX muutunud -0.30% viimase tunni jooksul, -0.57% 24 tunni vältel -0.39% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Nominex (NMX) – turuteave

--
----

Nominex praegune turukapitalisatsioon on $ 605.93K -- 24 tunnise kauplemismahuga. NMX ringlev varu on 224.16M, mille koguvaru on 224160636.779705. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 605.93K.

Nominex (NMX) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Nominex ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Nominex ja USD hinnamuutus $ -0.0000279090.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Nominex ja USD hinnamuutus $ -0.0000552305.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Nominex ja USD hinnamuutus $ -0.0003841241584357087.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-0.57%
30 päeva$ -0.0000279090-1.03%
60 päeva$ -0.0000552305-2.04%
90 päeva$ -0.0003841241584357087-12.43%

Mis on Nominex (NMX)

Üksuse Nominex (NMX) allikas

Ametlik veebisait

Nominex hinna ennustus (USD)

Kui palju on Nominex (NMX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Nominex (NMX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Nominex nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Nominex hinna ennustust kohe!

NMX kohalike valuutade suhtes

Nominex (NMX) tokenoomika

Nominex (NMX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NMX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Nominex (NMX) kohta

Kui palju on Nominex (NMX) tänapäeval väärt?
Reaalajas NMX hind USD on 0.00270416 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune NMX/USD hind?
Praegune hind NMX/USD on $ 0.00270416. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Nominex turukapitalisatsioon?
NMX turukapitalisatsioon on $ 605.93K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on NMX ringlev varu?
NMX ringlev varu on 224.16M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim NMX (ATH) hind?
NMX saavutab ATH hinna summas 8.03 USD.
Mis oli kõigi aegade NMX madalaim (ATL) hind?
NMX nägi ATL hinda summas 0.00267712 USD.
Milline on NMX kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine NMX kauplemismaht on -- USD.
Kas NMX sel aastal kõrgemale ka suundub?
NMX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NMX hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 15:01:42 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.