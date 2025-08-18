Mis on Nominex (NMX)

Üksuse Nominex (NMX) allikas Ametlik veebisait

Nominex hinna ennustus (USD)

Kui palju on Nominex (NMX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Nominex (NMX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Nominex nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

NMX kohalike valuutade suhtes

Nominex (NMX) tokenoomika

Nominex (NMX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NMX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Nominex (NMX) kohta Kui palju on Nominex (NMX) tänapäeval väärt? Reaalajas NMX hind USD on 0.00270416 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune NMX/USD hind? $ 0.00270416 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind NMX/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Nominex turukapitalisatsioon? NMX turukapitalisatsioon on $ 605.93K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on NMX ringlev varu? NMX ringlev varu on 224.16M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim NMX (ATH) hind? NMX saavutab ATH hinna summas 8.03 USD . Mis oli kõigi aegade NMX madalaim (ATL) hind? NMX nägi ATL hinda summas 0.00267712 USD . Milline on NMX kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine NMX kauplemismaht on -- USD . Kas NMX sel aastal kõrgemale ka suundub? NMX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NMX hinna ennustust

