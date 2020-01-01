NOME (NOME) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi NOME (NOME) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

NOME Protocol is a synthetic algorithmic stablecoin system designed to strengthen the Berachain ecosystem. At its core, it leverages USDBr, Berachain's native algostable, to create sustainable and scalable financial mechanisms. Unlike traditional bonding mechanisms, NOME introduces the Stabilization Module—a model that absorbs excess liquidity during expansion phases and directs it to Protocol-Owned Liquidity (POL). These reserves are then strategically deployed to maintain the USDBr peg, ensuring long-term stability and resilience. Current Metrics of protocol: 5M TVL, Top-20 protocols in Berachain ecosystem. Ametlik veebisait: https://nome.gg Valge raamat: https://nome-protocol.gitbook.io/nomeprotocol

NOME (NOME) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage NOME (NOME) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 12.21K $ 12.21K $ 12.21K Koguvaru: $ 12.50M $ 12.50M $ 12.50M Ringlev varu: $ 6.57M $ 6.57M $ 6.57M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 23.26K $ 23.26K $ 23.26K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.092531 $ 0.092531 $ 0.092531 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00169169 $ 0.00169169 $ 0.00169169 Praegune hind: $ 0.00186056 $ 0.00186056 $ 0.00186056 Lisateave NOME (NOME) hinna kohta

NOME (NOME) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud NOME (NOME) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate NOME tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: NOME tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate NOME tokeni tokenoomikat, avastage NOME tokeni reaalajas hinda!

NOME – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu NOME võiks suunduda? Meie NOME hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

