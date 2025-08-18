Mis on NOME (NOME)

NOME Protocol is a synthetic algorithmic stablecoin system designed to strengthen the Berachain ecosystem. At its core, it leverages USDBr, Berachain’s native algostable, to create sustainable and scalable financial mechanisms. Unlike traditional bonding mechanisms, NOME introduces the Stabilization Module—a model that absorbs excess liquidity during expansion phases and directs it to Protocol-Owned Liquidity (POL). These reserves are then strategically deployed to maintain the USDBr peg, ensuring long-term stability and resilience. Current Metrics of protocol: 5M TVL, Top-20 protocols in Berachain ecosystem.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse NOME (NOME) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

NOME hinna ennustus (USD)

Kui palju on NOME (NOME) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie NOME (NOME) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida NOME nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake NOME hinna ennustust kohe!

NOME kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

NOME (NOME) tokenoomika

NOME (NOME) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NOME tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse NOME (NOME) kohta Kui palju on NOME (NOME) tänapäeval väärt? Reaalajas NOME hind USD on 0.00187158 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune NOME/USD hind? $ 0.00187158 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind NOME/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on NOME turukapitalisatsioon? NOME turukapitalisatsioon on $ 12.29K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on NOME ringlev varu? NOME ringlev varu on 6.57M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim NOME (ATH) hind? NOME saavutab ATH hinna summas 0.092531 USD . Mis oli kõigi aegade NOME madalaim (ATL) hind? NOME nägi ATL hinda summas 0.00169169 USD . Milline on NOME kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine NOME kauplemismaht on -- USD . Kas NOME sel aastal kõrgemale ka suundub? NOME võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NOME hinna ennustust

NOME (NOME) Olulised valdkonna uudised