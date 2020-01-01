NOMDOG (NOMDOG) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi NOMDOG (NOMDOG) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

NOMDOG (NOMDOG) teave A tasty meme token that will brighten up your portfolio! Try a dash of heat and dive into a world of friendly community. NOMDOG is more than just a meme token. It’s a symbol of a united community of dog lovers, foodies, and crypto enthusiasts. We’re building a fun, open ecosystem where everyone can not only invest but also enjoy themselves by joining contests, quizzes, and charitable initiatives. Ametlik veebisait: https://nomdog.fun/ Ostke NOMDOG kohe!

NOMDOG (NOMDOG) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage NOMDOG (NOMDOG) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 5.72K $ 5.72K $ 5.72K Koguvaru: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Ringlev varu: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 5.72K $ 5.72K $ 5.72K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave NOMDOG (NOMDOG) hinna kohta

NOMDOG (NOMDOG) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud NOMDOG (NOMDOG) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate NOMDOG tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: NOMDOG tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate NOMDOG tokeni tokenoomikat, avastage NOMDOG tokeni reaalajas hinda!

NOMDOG – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu NOMDOG võiks suunduda? Meie NOMDOG hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake NOMDOG tokeni hinna ennustust kohe!

