NOMDOG logo

NOMDOG hind (NOMDOG)

Loendis mitteolevad

1 NOMDOG/USD reaalajas hind:

--
----
0.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
NOMDOG (NOMDOG) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 23:13:08 (UTC+8)

NOMDOG (NOMDOG) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+4.15%

+4.15%

NOMDOG (NOMDOG) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul NOMDOG kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. NOMDOGkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on NOMDOG muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +4.15% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

NOMDOG (NOMDOG) – turuteave

$ 5.72K
$ 5.72K$ 5.72K

--
----

$ 5.72K
$ 5.72K$ 5.72K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,999,823.53
999,999,823.53 999,999,823.53

NOMDOG praegune turukapitalisatsioon on $ 5.72K -- 24 tunnise kauplemismahuga. NOMDOG ringlev varu on 1000.00M, mille koguvaru on 999999823.53. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 5.72K.

NOMDOG (NOMDOG) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse NOMDOG ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse NOMDOG ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse NOMDOG ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse NOMDOG ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0+2.38%
60 päeva$ 0-23.20%
90 päeva$ 0--

Mis on NOMDOG (NOMDOG)

A tasty meme token that will brighten up your portfolio! Try a dash of heat and dive into a world of friendly community. NOMDOG is more than just a meme token. It’s a symbol of a united community of dog lovers, foodies, and crypto enthusiasts. We’re building a fun, open ecosystem where everyone can not only invest but also enjoy themselves by joining contests, quizzes, and charitable initiatives.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse NOMDOG (NOMDOG) allikas

Ametlik veebisait

NOMDOG hinna ennustus (USD)

Kui palju on NOMDOG (NOMDOG) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie NOMDOG (NOMDOG) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida NOMDOG nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake NOMDOG hinna ennustust kohe!

NOMDOG kohalike valuutade suhtes

NOMDOG (NOMDOG) tokenoomika

NOMDOG (NOMDOG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NOMDOG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse NOMDOG (NOMDOG) kohta

Kui palju on NOMDOG (NOMDOG) tänapäeval väärt?
Reaalajas NOMDOG hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune NOMDOG/USD hind?
Praegune hind NOMDOG/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on NOMDOG turukapitalisatsioon?
NOMDOG turukapitalisatsioon on $ 5.72K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on NOMDOG ringlev varu?
NOMDOG ringlev varu on 1000.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim NOMDOG (ATH) hind?
NOMDOG saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade NOMDOG madalaim (ATL) hind?
NOMDOG nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on NOMDOG kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine NOMDOG kauplemismaht on -- USD.
Kas NOMDOG sel aastal kõrgemale ka suundub?
NOMDOG võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NOMDOG hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.