nomAI (NOMAI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi nomAI (NOMAI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

nomAI (NOMAI) teave NOMAI's goal is to be the 'nexus' for on-chain intelligence in the emerging agentic space. By building around its existing custom data architecture stack; processing real-time and historical on-chain data into contextual high action insights, nomAI powers autonomous trading agents to outperform. nomAI seeks to define the next era of agent-driven decision-making—delivering analytical depth, strategic foresight, and competitive advantage in decentralized markets using on-chain data. Ametlik veebisait: http://nomai.ai

nomAI (NOMAI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage nomAI (NOMAI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.33M $ 1.33M $ 1.33M Koguvaru: $ 999.86M $ 999.86M $ 999.86M Ringlev varu: $ 999.86M $ 999.86M $ 999.86M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.33M $ 1.33M $ 1.33M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.03360627 $ 0.03360627 $ 0.03360627 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00133447 $ 0.00133447 $ 0.00133447 Lisateave nomAI (NOMAI) hinna kohta

nomAI (NOMAI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud nomAI (NOMAI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate NOMAI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: NOMAI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate NOMAI tokeni tokenoomikat, avastage NOMAI tokeni reaalajas hinda!

NOMAI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu NOMAI võiks suunduda? Meie NOMAI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

