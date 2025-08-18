Mis on nomAI (NOMAI)

NOMAI's goal is to be the 'nexus' for on-chain intelligence in the emerging agentic space. By building around its existing custom data architecture stack; processing real-time and historical on-chain data into contextual high action insights, nomAI powers autonomous trading agents to outperform. nomAI seeks to define the next era of agent-driven decision-making—delivering analytical depth, strategic foresight, and competitive advantage in decentralized markets using on-chain data.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse nomAI (NOMAI) allikas Ametlik veebisait

nomAI hinna ennustus (USD)

Kui palju on nomAI (NOMAI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie nomAI (NOMAI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida nomAI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake nomAI hinna ennustust kohe!

NOMAI kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

nomAI (NOMAI) tokenoomika

nomAI (NOMAI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NOMAI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse nomAI (NOMAI) kohta Kui palju on nomAI (NOMAI) tänapäeval väärt? Reaalajas NOMAI hind USD on 0.00130449 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune NOMAI/USD hind? $ 0.00130449 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind NOMAI/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on nomAI turukapitalisatsioon? NOMAI turukapitalisatsioon on $ 1.31M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on NOMAI ringlev varu? NOMAI ringlev varu on 999.86M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim NOMAI (ATH) hind? NOMAI saavutab ATH hinna summas 0.03360627 USD . Mis oli kõigi aegade NOMAI madalaim (ATL) hind? NOMAI nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on NOMAI kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine NOMAI kauplemismaht on -- USD . Kas NOMAI sel aastal kõrgemale ka suundub? NOMAI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NOMAI hinna ennustust

nomAI (NOMAI) Olulised valdkonna uudised