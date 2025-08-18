Rohkem infot NOMAI

nomAI hind (NOMAI)

Loendis mitteolevad

1 NOMAI/USD reaalajas hind:

$0.00130735
$0.00130735
+49.00%1D
USD
nomAI (NOMAI) reaalajas hinnagraafik
nomAI (NOMAI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0
24 h madal
$ 0.00133668
$ 0.00133668
24 h kõrge

$ 0
$ 0

$ 0.00133668
$ 0.00133668

$ 0.03360627
$ 0.03360627

$ 0
$ 0

-1.68%

+48.74%

+59.48%

+59.48%

nomAI (NOMAI) reaalajas hind on $0.00130449. Viimase 24 tunni jooksul NOMAI kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0.00133668 näitab aktiivset turu volatiivsust. NOMAIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.03360627 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on NOMAI muutunud -1.68% viimase tunni jooksul, +48.74% 24 tunni vältel +59.48% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

nomAI (NOMAI) – turuteave

$ 1.31M
$ 1.31M

--
--

$ 1.31M
$ 1.31M

999.86M
999.86M

999,861,673.3074461
999,861,673.3074461

nomAI praegune turukapitalisatsioon on $ 1.31M -- 24 tunnise kauplemismahuga. NOMAI ringlev varu on 999.86M, mille koguvaru on 999861673.3074461. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.31M.

nomAI (NOMAI) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse nomAI ja USD hinnamuutus $ +0.00042745.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse nomAI ja USD hinnamuutus $ +0.0004628286.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse nomAI ja USD hinnamuutus $ -0.0000465683.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse nomAI ja USD hinnamuutus $ -0.000021801008864065.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00042745+48.74%
30 päeva$ +0.0004628286+35.48%
60 päeva$ -0.0000465683-3.56%
90 päeva$ -0.000021801008864065-1.64%

Mis on nomAI (NOMAI)

NOMAI's goal is to be the 'nexus' for on-chain intelligence in the emerging agentic space. By building around its existing custom data architecture stack; processing real-time and historical on-chain data into contextual high action insights, nomAI powers autonomous trading agents to outperform. nomAI seeks to define the next era of agent-driven decision-making—delivering analytical depth, strategic foresight, and competitive advantage in decentralized markets using on-chain data.

Üksuse nomAI (NOMAI) allikas

Ametlik veebisait

nomAI hinna ennustus (USD)

Kui palju on nomAI (NOMAI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie nomAI (NOMAI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida nomAI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake nomAI hinna ennustust kohe!

NOMAI kohalike valuutade suhtes

nomAI (NOMAI) tokenoomika

nomAI (NOMAI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NOMAI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse nomAI (NOMAI) kohta

Kui palju on nomAI (NOMAI) tänapäeval väärt?
Reaalajas NOMAI hind USD on 0.00130449 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune NOMAI/USD hind?
Praegune hind NOMAI/USD on $ 0.00130449. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on nomAI turukapitalisatsioon?
NOMAI turukapitalisatsioon on $ 1.31M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on NOMAI ringlev varu?
NOMAI ringlev varu on 999.86M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim NOMAI (ATH) hind?
NOMAI saavutab ATH hinna summas 0.03360627 USD.
Mis oli kõigi aegade NOMAI madalaim (ATL) hind?
NOMAI nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on NOMAI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine NOMAI kauplemismaht on -- USD.
Kas NOMAI sel aastal kõrgemale ka suundub?
NOMAI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NOMAI hinna ennustust.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.