Rohkem infot NOGS

NOGS Hinnainfo

NOGS Ametlik veebisait

NOGS Tokenoomika

NOGS Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Noggles logo

Noggles hind (NOGS)

Loendis mitteolevad

1 NOGS/USD reaalajas hind:

$0.00001335
$0.00001335$0.00001335
-5.10%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Noggles (NOGS) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-19 00:58:16 (UTC+8)

Noggles (NOGS) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.93%

-5.15%

-0.23%

-0.23%

Noggles (NOGS) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul NOGS kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. NOGSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on NOGS muutunud -0.93% viimase tunni jooksul, -5.15% 24 tunni vältel -0.23% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Noggles (NOGS) – turuteave

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 39.87
$ 39.87$ 39.87

$ 921.37K
$ 921.37K$ 921.37K

0.00
0.00 0.00

68,999,999,997.0
68,999,999,997.0 68,999,999,997.0

Noggles praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 39.87 24 tunnise kauplemismahuga. NOGS ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 68999999997.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 921.37K.

Noggles (NOGS) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Noggles ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Noggles ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Noggles ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Noggles ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-5.15%
30 päeva$ 0+16.60%
60 päeva$ 0-4.37%
90 päeva$ 0--

Mis on Noggles (NOGS)

Noggles (NOGS) is an unprecedented experiment built to unify communities under a powerful nounish ecosystem. NOGS has been designed to be a memecoin, a utility token and a nounish infrastructure for the world.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Noggles (NOGS) allikas

Ametlik veebisait

Noggles hinna ennustus (USD)

Kui palju on Noggles (NOGS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Noggles (NOGS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Noggles nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Noggles hinna ennustust kohe!

NOGS kohalike valuutade suhtes

Noggles (NOGS) tokenoomika

Noggles (NOGS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NOGS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Noggles (NOGS) kohta

Kui palju on Noggles (NOGS) tänapäeval väärt?
Reaalajas NOGS hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune NOGS/USD hind?
Praegune hind NOGS/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Noggles turukapitalisatsioon?
NOGS turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on NOGS ringlev varu?
NOGS ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim NOGS (ATH) hind?
NOGS saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade NOGS madalaim (ATL) hind?
NOGS nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on NOGS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine NOGS kauplemismaht on $ 39.87 USD.
Kas NOGS sel aastal kõrgemale ka suundub?
NOGS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NOGS hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-19 00:58:16 (UTC+8)

Noggles (NOGS) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-18 17:40:00Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.