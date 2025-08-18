Rohkem infot NOFAP

nofap logo

nofap hind (NOFAP)

Loendis mitteolevad

1 NOFAP/USD reaalajas hind:

--
----
-17.40%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
USD
nofap (NOFAP) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 21:15:38 (UTC+8)

nofap (NOFAP) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0000503
$ 0.0000503
24 h madal
$ 0.00006287
$ 0.00006287
24 h kõrge

$ 0.0000503
$ 0.0000503

$ 0.00006287
$ 0.00006287

$ 0.00177562
$ 0.00177562

$ 0.00001385
$ 0.00001385

+1.41%

-18.11%

+0.06%

+0.06%

nofap (NOFAP) reaalajas hind on $0.00005125. Viimase 24 tunni jooksul NOFAP kaubeldud madalaim $ 0.0000503 ja kõrgeim $ 0.00006287 näitab aktiivset turu volatiivsust. NOFAPkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00177562 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00001385.

Lüliajalise tootluse osas on NOFAP muutunud +1.41% viimase tunni jooksul, -18.11% 24 tunni vältel +0.06% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

nofap (NOFAP) – turuteave

$ 50.94K
$ 50.94K

--
----

$ 50.94K
$ 50.94K

999.75M
999.75M

999,754,133.862952
999,754,133.862952

nofap praegune turukapitalisatsioon on $ 50.94K -- 24 tunnise kauplemismahuga. NOFAP ringlev varu on 999.75M, mille koguvaru on 999754133.862952. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 50.94K.

nofap (NOFAP) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse nofap ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse nofap ja USD hinnamuutus $ +0.0000223835.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse nofap ja USD hinnamuutus $ +0.0000484419.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse nofap ja USD hinnamuutus $ +0.000021811722206316834.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-18.11%
30 päeva$ +0.0000223835+43.68%
60 päeva$ +0.0000484419+94.52%
90 päeva$ +0.000021811722206316834+74.09%

Mis on nofap (NOFAP)

nofap ($nofap) is a memecoin on the Solana blockchain dedicated to supporting the nofap movement and community. The project aims to gamify and incentivize abstinence, with a mission to "save the trenches from gooners" Our Telegram bot, which is already built and functioning (still in progress) helps people do daily "/checkin" or "/journal" to increase their streak on the leaderboard. For "No Nut November" we will also highlight the leaderboard on our website and on through daily tweets to encourage people to take part. There will also be prizes, yet to be determined.

Üksuse nofap (NOFAP) allikas

Ametlik veebisait

nofap hinna ennustus (USD)

Kui palju on nofap (NOFAP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie nofap (NOFAP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast?

Vaadake nofap hinna ennustust kohe!

NOFAP kohalike valuutade suhtes

nofap (NOFAP) tokenoomika

nofap (NOFAP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse nofap (NOFAP) kohta

Kui palju on nofap (NOFAP) tänapäeval väärt?
Reaalajas NOFAP hind USD on 0.00005125 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune NOFAP/USD hind?
Praegune hind NOFAP/USD on $ 0.00005125. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on nofap turukapitalisatsioon?
NOFAP turukapitalisatsioon on $ 50.94K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on NOFAP ringlev varu?
NOFAP ringlev varu on 999.75M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim NOFAP (ATH) hind?
NOFAP saavutab ATH hinna summas 0.00177562 USD.
Mis oli kõigi aegade NOFAP madalaim (ATL) hind?
NOFAP nägi ATL hinda summas 0.00001385 USD.
Milline on NOFAP kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine NOFAP kauplemismaht on -- USD.
Kas NOFAP sel aastal kõrgemale ka suundub?
NOFAP võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NOFAP hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 21:15:38 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.