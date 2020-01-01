NoDev AI (NODEV) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi NoDev AI (NODEV) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

NoDev AI (NODEV) teave NODEV is an advanced no-code platform that seamlessly orchestrates the automatic generation of both front-end and back-end code within minutes, drastically reducing development time. Engineered for individuals without technical expertise, NODEV empowers users to construct sophisticated applications effortlessly, eliminating the need for manual coding. From intuitive UI design to comprehensive database management, it delivers an all-encompassing full-stack solution, equipped with an array of powerful tools and utilities that redefine the efficiency and accessibility of modern software development Ametlik veebisait: https://nodev.live/ Ostke NODEV kohe!

NoDev AI (NODEV) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage NoDev AI (NODEV) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 6.21K $ 6.21K $ 6.21K Koguvaru: $ 996.17M $ 996.17M $ 996.17M Ringlev varu: $ 996.17M $ 996.17M $ 996.17M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 6.21K $ 6.21K $ 6.21K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00098968 $ 0.00098968 $ 0.00098968 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00000428 $ 0.00000428 $ 0.00000428 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave NoDev AI (NODEV) hinna kohta

NoDev AI (NODEV) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud NoDev AI (NODEV) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate NODEV tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: NODEV tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate NODEV tokeni tokenoomikat, avastage NODEV tokeni reaalajas hinda!

