NodelyAI is website and Mobile App GPU rental platform that connects GPU and AI resources. We allow users to list GPU nodes on the website, and mobile app for free, people can rent the GPUs and make passive income from rentals, people can also list GPUs and other relation equipment for sale. Somethings very uniqure compared or other related projects. Primary we help power Ai applications with GPU computing power. Ametlik veebisait: https://www.nodelyai.com/ Valge raamat: https://docs.nodelyai.com/

NodelyAI ($NODE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage NodelyAI ($NODE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 63.47K $ 63.47K $ 63.47K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 743.82M $ 743.82M $ 743.82M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 85.32K $ 85.32K $ 85.32K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.02400867 $ 0.02400867 $ 0.02400867 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave NodelyAI ($NODE) hinna kohta

NodelyAI ($NODE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud NodelyAI ($NODE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate $NODE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: $NODE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate $NODE tokeni tokenoomikat, avastage $NODE tokeni reaalajas hinda!

$NODE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu $NODE võiks suunduda? Meie $NODE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake $NODE tokeni hinna ennustust kohe!

