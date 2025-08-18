Rohkem infot $NODE

$NODE Hinnainfo

$NODE Valge raamat

$NODE Ametlik veebisait

$NODE Tokenoomika

$NODE Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

NodelyAI logo

NodelyAI hind ($NODE)

Loendis mitteolevad

1 $NODE/USD reaalajas hind:

--
----
-5.90%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
NodelyAI ($NODE) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 19:58:10 (UTC+8)

NodelyAI ($NODE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02400867
$ 0.02400867$ 0.02400867

$ 0
$ 0$ 0

-0.35%

-5.92%

-12.97%

-12.97%

NodelyAI ($NODE) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul $NODE kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. $NODEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.02400867 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on $NODE muutunud -0.35% viimase tunni jooksul, -5.92% 24 tunni vältel -12.97% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

NodelyAI ($NODE) – turuteave

$ 62.67K
$ 62.67K$ 62.67K

--
----

$ 84.50K
$ 84.50K$ 84.50K

741.68M
741.68M 741.68M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

NodelyAI praegune turukapitalisatsioon on $ 62.67K -- 24 tunnise kauplemismahuga. $NODE ringlev varu on 741.68M, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 84.50K.

NodelyAI ($NODE) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse NodelyAI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse NodelyAI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse NodelyAI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse NodelyAI ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-5.92%
30 päeva$ 0-30.70%
60 päeva$ 0-1.23%
90 päeva$ 0--

Mis on NodelyAI ($NODE)

NodelyAI is website and Mobile App GPU rental platform that connects GPU and AI resources. We allow users to list GPU nodes on the website, and mobile app for free, people can rent the GPUs and make passive income from rentals, people can also list GPUs and other relation equipment for sale. Somethings very uniqure compared or other related projects. Primary we help power Ai applications with GPU computing power.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse NodelyAI ($NODE) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

NodelyAI hinna ennustus (USD)

Kui palju on NodelyAI ($NODE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie NodelyAI ($NODE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida NodelyAI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake NodelyAI hinna ennustust kohe!

$NODE kohalike valuutade suhtes

NodelyAI ($NODE) tokenoomika

NodelyAI ($NODE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet $NODE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse NodelyAI ($NODE) kohta

Kui palju on NodelyAI ($NODE) tänapäeval väärt?
Reaalajas $NODE hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune $NODE/USD hind?
Praegune hind $NODE/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on NodelyAI turukapitalisatsioon?
$NODE turukapitalisatsioon on $ 62.67K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on $NODE ringlev varu?
$NODE ringlev varu on 741.68M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim $NODE (ATH) hind?
$NODE saavutab ATH hinna summas 0.02400867 USD.
Mis oli kõigi aegade $NODE madalaim (ATL) hind?
$NODE nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on $NODE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine $NODE kauplemismaht on -- USD.
Kas $NODE sel aastal kõrgemale ka suundub?
$NODE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake $NODE hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 19:58:10 (UTC+8)

NodelyAI ($NODE) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.