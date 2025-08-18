Rohkem infot NOD

nod cat (NOD) reaalajas hinnagraafik
nod cat (NOD) hinna teave (USD)

nod cat (NOD) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul NOD kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. NODkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on NOD muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +15.06% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

nod cat (NOD) – turuteave

nod cat praegune turukapitalisatsioon on $ 7.43K -- 24 tunnise kauplemismahuga. NOD ringlev varu on 998.46M, mille koguvaru on 998458149.227859. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 7.43K.

nod cat (NOD) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse nod cat ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse nod cat ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse nod cat ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse nod cat ja USD hinnamuutus $ 0.

Mis on nod cat (NOD)

NOD CAT is a meme coin launched on the Solana blockchain, inspired by the popular nod cat meme. Initially developed by the creator of the JAM token, the project emphasizes community engagement and collaboration. After the original developer's departure, the community took the reins to build a friendly and inclusive environment aimed at uniting enthusiasts of the nod cat meme and fostering growth within the Solana ecosystem.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

nod cat hinna ennustus (USD)

Kui palju on nod cat (NOD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie nod cat (NOD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida nod cat nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake nod cat hinna ennustust kohe!

nod cat (NOD) tokenoomika

nod cat (NOD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NOD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse nod cat (NOD) kohta

Kui palju on nod cat (NOD) tänapäeval väärt?
Reaalajas NOD hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune NOD/USD hind?
Praegune hind NOD/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on nod cat turukapitalisatsioon?
NOD turukapitalisatsioon on $ 7.43K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on NOD ringlev varu?
NOD ringlev varu on 998.46M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim NOD (ATH) hind?
NOD saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade NOD madalaim (ATL) hind?
NOD nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on NOD kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine NOD kauplemismaht on -- USD.
Kas NOD sel aastal kõrgemale ka suundub?
NOD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NOD hinna ennustust.
