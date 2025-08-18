Mis on nod cat (NOD)

NOD CAT is a meme coin launched on the Solana blockchain, inspired by the popular nod cat meme. Initially developed by the creator of the JAM token, the project emphasizes community engagement and collaboration. After the original developer's departure, the community took the reins to build a friendly and inclusive environment aimed at uniting enthusiasts of the nod cat meme and fostering growth within the Solana ecosystem.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse nod cat (NOD) kohta Kui palju on nod cat (NOD) tänapäeval väärt? Reaalajas NOD hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune NOD/USD hind? $ 0 . Milline on nod cat turukapitalisatsioon? NOD turukapitalisatsioon on $ 7.43K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on NOD ringlev varu? NOD ringlev varu on 998.46M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim NOD (ATH) hind? NOD saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade NOD madalaim (ATL) hind? NOD nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on NOD kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine NOD kauplemismaht on -- USD .

