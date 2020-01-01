No1 tiktok cat (PUFF) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi No1 tiktok cat (PUFF) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

No1 tiktok cat (PUFF) teave Meet Little $Puff, the No. 1 TikTok cat! Puff is the latest star in a long line of unique feline personalities. Early fans were enchanted by Puff’s impressive cooking skills, while new followers have discovered Puff through clever life hacks and hilarious memes. With over 70 million followers, Puff is the most followed cat on TikTok and the internet, now serving up culinary delights and meme magic on Solana! 🐱🍳 Ametlik veebisait: https://www.littlepuffsol.com/ Ostke PUFF kohe!

No1 tiktok cat (PUFF) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage No1 tiktok cat (PUFF) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 34.07K $ 34.07K $ 34.07K Koguvaru: $ 998.66M $ 998.66M $ 998.66M Ringlev varu: $ 998.66M $ 998.66M $ 998.66M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 34.07K $ 34.07K $ 34.07K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00547776 $ 0.00547776 $ 0.00547776 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave No1 tiktok cat (PUFF) hinna kohta

No1 tiktok cat (PUFF) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud No1 tiktok cat (PUFF) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PUFF tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PUFF tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PUFF tokeni tokenoomikat, avastage PUFF tokeni reaalajas hinda!

PUFF – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PUFF võiks suunduda? Meie PUFF hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake PUFF tokeni hinna ennustust kohe!

