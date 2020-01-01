NMKR ($NMKR) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi NMKR ($NMKR) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

NMKR ($NMKR) teave "$NMKR is a Cardano native token that bridges the entire NFT-MAKER ecosystem by enabling decentralized utility & governance for all NFT-MAKER products. $NMKR is a utility token that rewards the community for their contributions, verifies NFT projects to help prevent fraud, and enables community-run governance. $NMKR will also be used to mint new NFTs, ensuring that each one is unique and verifiable. About 48% of $NMKR tokens will be available to the community.

NMKR ($NMKR) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage NMKR ($NMKR) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.15M $ 1.15M $ 1.15M Koguvaru: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ringlev varu: $ 1.89B $ 1.89B $ 1.89B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 6.07M $ 6.07M $ 6.07M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.02423915 $ 0.02423915 $ 0.02423915 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00060723 $ 0.00060723 $ 0.00060723 Lisateave NMKR ($NMKR) hinna kohta

NMKR ($NMKR) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud NMKR ($NMKR) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate $NMKR tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: $NMKR tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate $NMKR tokeni tokenoomikat, avastage $NMKR tokeni reaalajas hinda!

$NMKR – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu $NMKR võiks suunduda? Meie $NMKR hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake $NMKR tokeni hinna ennustust kohe!

