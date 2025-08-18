Mis on NMKR ($NMKR)

"$NMKR is a Cardano native token that bridges the entire NFT-MAKER ecosystem by enabling decentralized utility & governance for all NFT-MAKER products. $NMKR is a utility token that rewards the community for their contributions, verifies NFT projects to help prevent fraud, and enables community-run governance. $NMKR will also be used to mint new NFTs, ensuring that each one is unique and verifiable. About 48% of $NMKR tokens will be available to the community. "

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse NMKR ($NMKR) kohta Kui palju on NMKR ($NMKR) tänapäeval väärt? Reaalajas $NMKR hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune $NMKR/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind $NMKR/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on NMKR turukapitalisatsioon? $NMKR turukapitalisatsioon on $ 1.34M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on $NMKR ringlev varu? $NMKR ringlev varu on 1.89B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim $NMKR (ATH) hind? $NMKR saavutab ATH hinna summas 0.02423915 USD . Mis oli kõigi aegade $NMKR madalaim (ATL) hind? $NMKR nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on $NMKR kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine $NMKR kauplemismaht on -- USD . Kas $NMKR sel aastal kõrgemale ka suundub? $NMKR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake $NMKR hinna ennustust

