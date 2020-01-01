NKYC Token (NKYC) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi NKYC Token (NKYC) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

NKYC Token (NKYC) teave Pay trade fees with NonKYC Token (NKYC) on Nonkyc.io Exchange and get a 25% discount. Founded in 2023, NonKYC.io strives to provide its users with the best trading experience and give small and medium market cap assets a reliable trading hub. Our goal is to maintain a fast and user friendly system while also concentrating on security to keep users, data, and assets safe. Security of our users' data & assets is always our top priority and we are focused on building an easy to use digital asset trading platform for everyone to enjoy. The NonKYC platform system is NOT from some predesigned script package or preexisting codebase. It has been created from the ground up by professional developers who are well experienced in Cryptocurrency. NonKYC has been designed to scale horizontally as we grow to become a top tier exchange. Ametlik veebisait: https://nonkyc.io Ostke NKYC kohe!

NKYC Token (NKYC) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage NKYC Token (NKYC) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 65.61M $ 65.61M $ 65.61M Koguvaru: $ 4.00M $ 4.00M $ 4.00M Ringlev varu: $ 4.00M $ 4.00M $ 4.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 65.61M $ 65.61M $ 65.61M Kõigi aegade kõrgeim: $ 35.51 $ 35.51 $ 35.51 Kõigi aegade madalaim: $ 4.28 $ 4.28 $ 4.28 Praegune hind: $ 16.4 $ 16.4 $ 16.4 Lisateave NKYC Token (NKYC) hinna kohta

NKYC Token (NKYC) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud NKYC Token (NKYC) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate NKYC tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: NKYC tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate NKYC tokeni tokenoomikat, avastage NKYC tokeni reaalajas hinda!

NKYC – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu NKYC võiks suunduda? Meie NKYC hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake NKYC tokeni hinna ennustust kohe!

