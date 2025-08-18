NKYC Token hind (NKYC)
-1.09%
-2.80%
-15.13%
-15.13%
NKYC Token (NKYC) reaalajas hind on $16.75. Viimase 24 tunni jooksul NKYC kaubeldud madalaim $ 16.75 ja kõrgeim $ 17.73 näitab aktiivset turu volatiivsust. NKYCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 35.51 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 4.28.
Lüliajalise tootluse osas on NKYC muutunud -1.09% viimase tunni jooksul, -2.80% 24 tunni vältel -15.13% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
NKYC Token praegune turukapitalisatsioon on $ 66.99M -- 24 tunnise kauplemismahuga. NKYC ringlev varu on 4.00M, mille koguvaru on 4000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 66.99M.
Tänase päeva jooksul oli üksuse NKYC Token ja USD hinnamuutus $ -0.48392095297425.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse NKYC Token ja USD hinnamuutus $ -5.1153712750.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse NKYC Token ja USD hinnamuutus $ -4.7333791500.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse NKYC Token ja USD hinnamuutus $ -14.70026249214471.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ -0.48392095297425
|-2.80%
|30 päeva
|$ -5.1153712750
|-30.53%
|60 päeva
|$ -4.7333791500
|-28.25%
|90 päeva
|$ -14.70026249214471
|-46.74%
Pay trade fees with NonKYC Token (NKYC) on Nonkyc.io Exchange and get a 25% discount. Founded in 2023, NonKYC.io strives to provide its users with the best trading experience and give small and medium market cap assets a reliable trading hub. Our goal is to maintain a fast and user friendly system while also concentrating on security to keep users, data, and assets safe. Security of our users' data & assets is always our top priority and we are focused on building an easy to use digital asset trading platform for everyone to enjoy. The NonKYC platform system is NOT from some predesigned script package or preexisting codebase. It has been created from the ground up by professional developers who are well experienced in Cryptocurrency. NonKYC has been designed to scale horizontally as we grow to become a top tier exchange.
