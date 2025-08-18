Mis on NKYC Token (NKYC)

Pay trade fees with NonKYC Token (NKYC) on Nonkyc.io Exchange and get a 25% discount. Founded in 2023, NonKYC.io strives to provide its users with the best trading experience and give small and medium market cap assets a reliable trading hub. Our goal is to maintain a fast and user friendly system while also concentrating on security to keep users, data, and assets safe. Security of our users' data & assets is always our top priority and we are focused on building an easy to use digital asset trading platform for everyone to enjoy. The NonKYC platform system is NOT from some predesigned script package or preexisting codebase. It has been created from the ground up by professional developers who are well experienced in Cryptocurrency. NonKYC has been designed to scale horizontally as we grow to become a top tier exchange.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

NKYC Token hinna ennustus (USD)

Kui palju on NKYC Token (NKYC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie NKYC Token (NKYC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast?

NKYC Token (NKYC) tokenoomika

NKYC Token (NKYC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse NKYC Token (NKYC) kohta Kui palju on NKYC Token (NKYC) tänapäeval väärt? Reaalajas NKYC hind USD on 16.75 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune NKYC/USD hind? $ 16.75 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind NKYC/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on NKYC Token turukapitalisatsioon? NKYC turukapitalisatsioon on $ 66.99M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on NKYC ringlev varu? NKYC ringlev varu on 4.00M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim NKYC (ATH) hind? NKYC saavutab ATH hinna summas 35.51 USD . Mis oli kõigi aegade NKYC madalaim (ATL) hind? NKYC nägi ATL hinda summas 4.28 USD . Milline on NKYC kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine NKYC kauplemismaht on -- USD . Kas NKYC sel aastal kõrgemale ka suundub? NKYC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NKYC hinna ennustust

