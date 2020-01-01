NIYOKO by Virtuals (NYKO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi NIYOKO by Virtuals (NYKO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

NIYOKO by Virtuals (NYKO) teave NYKO is a protocol to simplify AI creativity. It offers tools that enable creators to build, curate, and efficiently tokenize AI productivity components, including models, workflows, and prompt artifacts. These assets are easily stored and accessed via the NYKO platform for immediate use. Through its built-in tokenization framework, NYKO ensures that creators earn direct economic rewards via transaction fees, cultivating a dynamic and sustainable ecosystem. Ametlik veebisait: https://nyko.cool Ostke NYKO kohe!

NIYOKO by Virtuals (NYKO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage NIYOKO by Virtuals (NYKO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 317.97K $ 317.97K $ 317.97K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 799.98M $ 799.98M $ 799.98M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 397.47K $ 397.47K $ 397.47K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0025025 $ 0.0025025 $ 0.0025025 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00040223 $ 0.00040223 $ 0.00040223 Lisateave NIYOKO by Virtuals (NYKO) hinna kohta

NIYOKO by Virtuals (NYKO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud NIYOKO by Virtuals (NYKO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate NYKO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: NYKO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate NYKO tokeni tokenoomikat, avastage NYKO tokeni reaalajas hinda!

