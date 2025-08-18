Mis on NIYOKO by Virtuals (NYKO)

NYKO is a protocol to simplify AI creativity. It offers tools that enable creators to build, curate, and efficiently tokenize AI productivity components, including models, workflows, and prompt artifacts. These assets are easily stored and accessed via the NYKO platform for immediate use. Through its built-in tokenization framework, NYKO ensures that creators earn direct economic rewards via transaction fees, cultivating a dynamic and sustainable ecosystem.

NIYOKO by Virtuals hinna ennustus (USD)

Kui palju on NIYOKO by Virtuals (NYKO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie NIYOKO by Virtuals (NYKO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida NIYOKO by Virtuals nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

NIYOKO by Virtuals (NYKO) tokenoomika

NIYOKO by Virtuals (NYKO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NYKO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse NIYOKO by Virtuals (NYKO) kohta Kui palju on NIYOKO by Virtuals (NYKO) tänapäeval väärt? Reaalajas NYKO hind USD on 0.00039299 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune NYKO/USD hind? $ 0.00039299 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind NYKO/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on NIYOKO by Virtuals turukapitalisatsioon? NYKO turukapitalisatsioon on $ 314.39K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on NYKO ringlev varu? NYKO ringlev varu on 799.98M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim NYKO (ATH) hind? NYKO saavutab ATH hinna summas 0.0025025 USD . Mis oli kõigi aegade NYKO madalaim (ATL) hind? NYKO nägi ATL hinda summas 0.00022386 USD . Milline on NYKO kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine NYKO kauplemismaht on -- USD . Kas NYKO sel aastal kõrgemale ka suundub? NYKO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NYKO hinna ennustust

