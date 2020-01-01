Nitro League (NITRO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Nitro League (NITRO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Nitro League (NITRO) teave Nitro League is a decentralized play-to-earn racing game, bringing together great gameplay, token economies and the metaverse. Ametlik veebisait: https://nitroleague.com/ Ostke NITRO kohe!

Nitro League (NITRO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Nitro League (NITRO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 49.58K $ 49.58K $ 49.58K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 201.98M $ 201.98M $ 201.98M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 245.46K $ 245.46K $ 245.46K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.146908 $ 0.146908 $ 0.146908 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00024695 $ 0.00024695 $ 0.00024695 Lisateave Nitro League (NITRO) hinna kohta

Nitro League (NITRO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Nitro League (NITRO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate NITRO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: NITRO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate NITRO tokeni tokenoomikat, avastage NITRO tokeni reaalajas hinda!

NITRO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu NITRO võiks suunduda? Meie NITRO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake NITRO tokeni hinna ennustust kohe!

