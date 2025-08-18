Rohkem infot NITRO

NITRO Hinnainfo

NITRO Ametlik veebisait

NITRO Tokenoomika

NITRO Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Nitro League logo

Nitro League hind (NITRO)

Loendis mitteolevad

1 NITRO/USD reaalajas hind:

$0.00025162
$0.00025162$0.00025162
+0.30%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Nitro League (NITRO) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 19:57:54 (UTC+8)

Nitro League (NITRO) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00024481
$ 0.00024481$ 0.00024481
24 h madal
$ 0.00026283
$ 0.00026283$ 0.00026283
24 h kõrge

$ 0.00024481
$ 0.00024481$ 0.00024481

$ 0.00026283
$ 0.00026283$ 0.00026283

$ 0.146908
$ 0.146908$ 0.146908

$ 0.0001797
$ 0.0001797$ 0.0001797

-2.45%

-0.35%

+0.88%

+0.88%

Nitro League (NITRO) reaalajas hind on $0.00025018. Viimase 24 tunni jooksul NITRO kaubeldud madalaim $ 0.00024481 ja kõrgeim $ 0.00026283 näitab aktiivset turu volatiivsust. NITROkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.146908 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.0001797.

Lüliajalise tootluse osas on NITRO muutunud -2.45% viimase tunni jooksul, -0.35% 24 tunni vältel +0.88% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Nitro League (NITRO) – turuteave

$ 50.53K
$ 50.53K$ 50.53K

--
----

$ 250.18K
$ 250.18K$ 250.18K

201.98M
201.98M 201.98M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nitro League praegune turukapitalisatsioon on $ 50.53K -- 24 tunnise kauplemismahuga. NITRO ringlev varu on 201.98M, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 250.18K.

Nitro League (NITRO) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Nitro League ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Nitro League ja USD hinnamuutus $ +0.0000129435.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Nitro League ja USD hinnamuutus $ +0.0000334093.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Nitro League ja USD hinnamuutus $ -0.0000090949744016891.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-0.35%
30 päeva$ +0.0000129435+5.17%
60 päeva$ +0.0000334093+13.35%
90 päeva$ -0.0000090949744016891-3.50%

Mis on Nitro League (NITRO)

Nitro League is a decentralized play-to-earn racing game, bringing together great gameplay, token economies and the metaverse.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Nitro League (NITRO) allikas

Ametlik veebisait

Nitro League hinna ennustus (USD)

Kui palju on Nitro League (NITRO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Nitro League (NITRO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Nitro League nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Nitro League hinna ennustust kohe!

NITRO kohalike valuutade suhtes

Nitro League (NITRO) tokenoomika

Nitro League (NITRO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NITRO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Nitro League (NITRO) kohta

Kui palju on Nitro League (NITRO) tänapäeval väärt?
Reaalajas NITRO hind USD on 0.00025018 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune NITRO/USD hind?
Praegune hind NITRO/USD on $ 0.00025018. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Nitro League turukapitalisatsioon?
NITRO turukapitalisatsioon on $ 50.53K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on NITRO ringlev varu?
NITRO ringlev varu on 201.98M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim NITRO (ATH) hind?
NITRO saavutab ATH hinna summas 0.146908 USD.
Mis oli kõigi aegade NITRO madalaim (ATL) hind?
NITRO nägi ATL hinda summas 0.0001797 USD.
Milline on NITRO kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine NITRO kauplemismaht on -- USD.
Kas NITRO sel aastal kõrgemale ka suundub?
NITRO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NITRO hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 19:57:54 (UTC+8)

Nitro League (NITRO) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.