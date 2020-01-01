NIOB (NIOB) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi NIOB (NIOB) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

NIOB (NIOB) teave Niob Finance is a Decentralized Exchange and Automatic Liquidity Acquisition Yield Farm, with a three-level referral system. Niob currently runs on BSC and has an aim to launch on several other blockchains in the future. The project utilizes deflationary token NIOB. Each time the token is transferred – it triggers the auto-burn mechanism. Another unique feature of NIOB token is ability to allocate part of transfer tax towards the locked liquidity. The innovative products and features which Niob’s team will be delivering as per Niob’s roadmap, should provide a sustainable environment for users to benefit from high APR yield farming and many other DeFi solutions, such as prediction trading, NFT platform, and non-custodial crypto wallet with fiat getaway. Ametlik veebisait: https://niob.finance/ Valge raamat: https://docs.niob.finance/ Ostke NIOB kohe!

NIOB (NIOB) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage NIOB (NIOB) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 91.55K $ 91.55K $ 91.55K Koguvaru: $ 600.00M $ 600.00M $ 600.00M Ringlev varu: $ 467.58M $ 467.58M $ 467.58M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 117.48K $ 117.48K $ 117.48K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.02637813 $ 0.02637813 $ 0.02637813 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.0001958 $ 0.0001958 $ 0.0001958 Lisateave NIOB (NIOB) hinna kohta

NIOB (NIOB) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud NIOB (NIOB) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate NIOB tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: NIOB tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate NIOB tokeni tokenoomikat, avastage NIOB tokeni reaalajas hinda!

NIOB – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu NIOB võiks suunduda? Meie NIOB hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake NIOB tokeni hinna ennustust kohe!

