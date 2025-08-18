Mis on NIOB (NIOB)

Niob Finance is a Decentralized Exchange and Automatic Liquidity Acquisition Yield Farm, with a three-level referral system. Niob currently runs on BSC and has an aim to launch on several other blockchains in the future. The project utilizes deflationary token NIOB. Each time the token is transferred – it triggers the auto-burn mechanism. Another unique feature of NIOB token is ability to allocate part of transfer tax towards the locked liquidity. The innovative products and features which Niob’s team will be delivering as per Niob’s roadmap, should provide a sustainable environment for users to benefit from high APR yield farming and many other DeFi solutions, such as prediction trading, NFT platform, and non-custodial crypto wallet with fiat getaway.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse NIOB (NIOB) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

NIOB hinna ennustus (USD)

Kui palju on NIOB (NIOB) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie NIOB (NIOB) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida NIOB nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake NIOB hinna ennustust kohe!

NIOB kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

NIOB (NIOB) tokenoomika

NIOB (NIOB) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NIOB tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse NIOB (NIOB) kohta Kui palju on NIOB (NIOB) tänapäeval väärt? Reaalajas NIOB hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune NIOB/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind NIOB/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on NIOB turukapitalisatsioon? NIOB turukapitalisatsioon on $ 92.82K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on NIOB ringlev varu? NIOB ringlev varu on 467.58M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim NIOB (ATH) hind? NIOB saavutab ATH hinna summas 0.02637813 USD . Mis oli kõigi aegade NIOB madalaim (ATL) hind? NIOB nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on NIOB kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine NIOB kauplemismaht on -- USD . Kas NIOB sel aastal kõrgemale ka suundub? NIOB võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NIOB hinna ennustust

NIOB (NIOB) Olulised valdkonna uudised