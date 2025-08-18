Rohkem infot NINJA

NinjaChat AI logo

NinjaChat AI hind (NINJA)

Loendis mitteolevad

1 NINJA/USD reaalajas hind:

--
----
-9.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
NinjaChat AI (NINJA) reaalajas hinnagraafik
NinjaChat AI (NINJA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00132742
$ 0.00132742$ 0.00132742

$ 0
$ 0$ 0

-0.09%

-9.05%

-14.09%

-14.09%

NinjaChat AI (NINJA) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul NINJA kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. NINJAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00132742 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on NINJA muutunud -0.09% viimase tunni jooksul, -9.05% 24 tunni vältel -14.09% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

NinjaChat AI (NINJA) – turuteave

$ 44.60K
$ 44.60K$ 44.60K

--
----

$ 44.60K
$ 44.60K$ 44.60K

999.97M
999.97M 999.97M

999,970,996.0321796
999,970,996.0321796 999,970,996.0321796

NinjaChat AI praegune turukapitalisatsioon on $ 44.60K -- 24 tunnise kauplemismahuga. NINJA ringlev varu on 999.97M, mille koguvaru on 999970996.0321796. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 44.60K.

NinjaChat AI (NINJA) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse NinjaChat AI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse NinjaChat AI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse NinjaChat AI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse NinjaChat AI ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-9.05%
30 päeva$ 0-54.32%
60 päeva$ 0-77.09%
90 päeva$ 0--

Mis on NinjaChat AI (NINJA)

Üksuse NinjaChat AI (NINJA) allikas

Ametlik veebisait

NinjaChat AI hinna ennustus (USD)

Kui palju on NinjaChat AI (NINJA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie NinjaChat AI (NINJA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida NinjaChat AI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake NinjaChat AI hinna ennustust kohe!

NINJA kohalike valuutade suhtes

NinjaChat AI (NINJA) tokenoomika

NinjaChat AI (NINJA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NINJA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse NinjaChat AI (NINJA) kohta

Kui palju on NinjaChat AI (NINJA) tänapäeval väärt?
Reaalajas NINJA hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune NINJA/USD hind?
Praegune hind NINJA/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on NinjaChat AI turukapitalisatsioon?
NINJA turukapitalisatsioon on $ 44.60K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on NINJA ringlev varu?
NINJA ringlev varu on 999.97M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim NINJA (ATH) hind?
NINJA saavutab ATH hinna summas 0.00132742 USD.
Mis oli kõigi aegade NINJA madalaim (ATL) hind?
NINJA nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on NINJA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine NINJA kauplemismaht on -- USD.
Kas NINJA sel aastal kõrgemale ka suundub?
NINJA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NINJA hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.