Nina hind (NINA)
-0.56%
-1.66%
+134.40%
+134.40%
Nina (NINA) reaalajas hind on $0.00017778. Viimase 24 tunni jooksul NINA kaubeldud madalaim $ 0.0001486 ja kõrgeim $ 0.00019404 näitab aktiivset turu volatiivsust. NINAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00872995 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.0000383.
Lüliajalise tootluse osas on NINA muutunud -0.56% viimase tunni jooksul, -1.66% 24 tunni vältel +134.40% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Nina praegune turukapitalisatsioon on $ 17.78K -- 24 tunnise kauplemismahuga. NINA ringlev varu on 100.00M, mille koguvaru on 100000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 17.78K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Nina ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Nina ja USD hinnamuutus $ -0.0000578149.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Nina ja USD hinnamuutus $ -0.0001200378.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Nina ja USD hinnamuutus $ -0.00008443641350145276.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|-1.66%
|30 päeva
|$ -0.0000578149
|-32.52%
|60 päeva
|$ -0.0001200378
|-67.52%
|90 päeva
|$ -0.00008443641350145276
|-32.20%
Nina is an innovative project aimed at empowering Bitcoin ($BTC) with a greater purpose, creating a sustainable and impactful ecosystem for its participants. Our goal is to provide a simple and efficient way to earn Bitcoin rewards through smart contracts and dApps, maximizing investment returns. With our staking platform, you can earn BTC rewards effortlessly by simply letting your NINA tokens work for you. Additionally, transparency is one of our top priorities, with audited and secure contracts that ensure the trust of our investors. Nina DAO allows the community to actively participate in decisions, giving members the opportunity to vote on the best actions for the growth of the project. We are also committed to social responsibility, with a charity program that will be decided through community votes, ensuring that social impact is always a priority. With a treasury focused on funding major partnerships, listings, and donations to global NGOs, Nina also has an international marketing strategy, utilizing platforms like Coinzilla ADS and partnerships with influencers to reach a global audience. Nina is designed for those who want to see their investment grow securely, confident in the most stable and secure currency in the world (BTC), efficiently and with a positive impact on the world. Join Nina and be part of this new era of financial empowerment with purpose!
