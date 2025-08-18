Mis on Nina (NINA)

Nina is an innovative project aimed at empowering Bitcoin ($BTC) with a greater purpose, creating a sustainable and impactful ecosystem for its participants. Our goal is to provide a simple and efficient way to earn Bitcoin rewards through smart contracts and dApps, maximizing investment returns. With our staking platform, you can earn BTC rewards effortlessly by simply letting your NINA tokens work for you. Additionally, transparency is one of our top priorities, with audited and secure contracts that ensure the trust of our investors. Nina DAO allows the community to actively participate in decisions, giving members the opportunity to vote on the best actions for the growth of the project. We are also committed to social responsibility, with a charity program that will be decided through community votes, ensuring that social impact is always a priority. With a treasury focused on funding major partnerships, listings, and donations to global NGOs, Nina also has an international marketing strategy, utilizing platforms like Coinzilla ADS and partnerships with influencers to reach a global audience. Nina is designed for those who want to see their investment grow securely, confident in the most stable and secure currency in the world (BTC), efficiently and with a positive impact on the world. Join Nina and be part of this new era of financial empowerment with purpose!

Üksuse Nina (NINA) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Nina (NINA) kohta Kui palju on Nina (NINA) tänapäeval väärt? Reaalajas NINA hind USD on 0.00017778 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune NINA/USD hind? $ 0.00017778 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind NINA/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Nina turukapitalisatsioon? NINA turukapitalisatsioon on $ 17.78K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on NINA ringlev varu? NINA ringlev varu on 100.00M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim NINA (ATH) hind? NINA saavutab ATH hinna summas 0.00872995 USD . Mis oli kõigi aegade NINA madalaim (ATL) hind? NINA nägi ATL hinda summas 0.0000383 USD . Milline on NINA kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine NINA kauplemismaht on -- USD . Kas NINA sel aastal kõrgemale ka suundub? NINA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NINA hinna ennustust

