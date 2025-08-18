Rohkem infot NILE

Nile hind (NILE)

1 NILE/USD reaalajas hind:

$0.086673
-3.90%1D
Nile (NILE) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 12:41:01 (UTC+8)

Nile (NILE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.085878
24 h madal
$ 0.095728
24 h kõrge

$ 0.085878
$ 0.095728
$ 2.45
$ 0.081386
+0.93%

-3.95%

-9.64%

-9.64%

Nile (NILE) reaalajas hind on $0.086673. Viimase 24 tunni jooksul NILE kaubeldud madalaim $ 0.085878 ja kõrgeim $ 0.095728 näitab aktiivset turu volatiivsust. NILEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.45 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.081386.

Lüliajalise tootluse osas on NILE muutunud +0.93% viimase tunni jooksul, -3.95% 24 tunni vältel -9.64% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Nile (NILE) – turuteave

$ 390.39K
--
$ 1.31M
4.50M
15,158,001.95933156
Nile praegune turukapitalisatsioon on $ 390.39K -- 24 tunnise kauplemismahuga. NILE ringlev varu on 4.50M, mille koguvaru on 15158001.95933156. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.31M.

Nile (NILE) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Nile ja USD hinnamuutus $ -0.00357326973835022.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Nile ja USD hinnamuutus $ -0.0819857501.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Nile ja USD hinnamuutus $ -0.0766326003.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Nile ja USD hinnamuutus $ -0.5904650381091283.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00357326973835022-3.95%
30 päeva$ -0.0819857501-94.59%
60 päeva$ -0.0766326003-88.41%
90 päeva$ -0.5904650381091283-87.20%

Mis on Nile (NILE)

Decentralized exchange with ve (3,3) Incentives and Concentrated Liquidity

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Nile (NILE) allikas

Ametlik veebisait

Nile hinna ennustus (USD)

Kui palju on Nile (NILE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Nile (NILE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Nile nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Nile hinna ennustust kohe!

NILE kohalike valuutade suhtes

Nile (NILE) tokenoomika

Nile (NILE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NILE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Nile (NILE) kohta

Kui palju on Nile (NILE) tänapäeval väärt?
Reaalajas NILE hind USD on 0.086673 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune NILE/USD hind?
Praegune hind NILE/USD on $ 0.086673. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Nile turukapitalisatsioon?
NILE turukapitalisatsioon on $ 390.39K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on NILE ringlev varu?
NILE ringlev varu on 4.50M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim NILE (ATH) hind?
NILE saavutab ATH hinna summas 2.45 USD.
Mis oli kõigi aegade NILE madalaim (ATL) hind?
NILE nägi ATL hinda summas 0.081386 USD.
Milline on NILE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine NILE kauplemismaht on -- USD.
Kas NILE sel aastal kõrgemale ka suundub?
NILE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NILE hinna ennustust.
