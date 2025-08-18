Mis on Nile (NILE)

Decentralized exchange with ve (3,3) Incentives and Concentrated Liquidity

Üksuse Nile (NILE) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Nile hinna ennustus (USD)

Kui palju on Nile (NILE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Nile (NILE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Nile nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

NILE kohalike valuutade suhtes

Nile (NILE) tokenoomika

Nile (NILE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NILE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Nile (NILE) kohta Kui palju on Nile (NILE) tänapäeval väärt? Reaalajas NILE hind USD on 0.086673 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune NILE/USD hind? $ 0.086673 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind NILE/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Nile turukapitalisatsioon? NILE turukapitalisatsioon on $ 390.39K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on NILE ringlev varu? NILE ringlev varu on 4.50M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim NILE (ATH) hind? NILE saavutab ATH hinna summas 2.45 USD . Mis oli kõigi aegade NILE madalaim (ATL) hind? NILE nägi ATL hinda summas 0.081386 USD . Milline on NILE kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine NILE kauplemismaht on -- USD . Kas NILE sel aastal kõrgemale ka suundub? NILE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NILE hinna ennustust

