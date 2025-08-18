Rohkem infot NIKO

NikolAI hind (NIKO)

Loendis mitteolevad

1 NIKO/USD reaalajas hind:

$0.00073392
$0.00073392
-1.60%1D
USD
NikolAI (NIKO) reaalajas hinnagraafik
NikolAI (NIKO) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0007216
$ 0.0007216
24 h madal
$ 0.00075149
$ 0.00075149
24 h kõrge

$ 0.0007216
$ 0.0007216

$ 0.00075149
$ 0.00075149

$ 0.181152
$ 0.181152

$ 0.00048572
$ 0.00048572

-1.60%

-1.62%

-11.06%

-11.06%

NikolAI (NIKO) reaalajas hind on $0.0007335. Viimase 24 tunni jooksul NIKO kaubeldud madalaim $ 0.0007216 ja kõrgeim $ 0.00075149 näitab aktiivset turu volatiivsust. NIKOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.181152 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00048572.

Lüliajalise tootluse osas on NIKO muutunud -1.60% viimase tunni jooksul, -1.62% 24 tunni vältel -11.06% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

NikolAI (NIKO) – turuteave

$ 733.47K
$ 733.47K

--
--

$ 733.47K
$ 733.47K

1.00B
1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

NikolAI praegune turukapitalisatsioon on $ 733.47K -- 24 tunnise kauplemismahuga. NIKO ringlev varu on 1.00B, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 733.47K.

NikolAI (NIKO) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse NikolAI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse NikolAI ja USD hinnamuutus $ +0.0001336748.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse NikolAI ja USD hinnamuutus $ +0.0001889612.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse NikolAI ja USD hinnamuutus $ -0.0003060723369023037.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-1.62%
30 päeva$ +0.0001336748+18.22%
60 päeva$ +0.0001889612+25.76%
90 päeva$ -0.0003060723369023037-29.44%

Mis on NikolAI (NIKO)

The Meme, The Myth, The AI Machina In a realm where algorithms reign supreme, NikolAI arrives — a refined fusion of genius and jest. Inspired by Nikolai Durov, Telegram co-founder and math prodigy, NikolAI is no mere AI. Part genius, part jest, NikolAI isn't here to simply "join" the AI wave. He is the wave. No team allocation, no hidden reserves, no pre-sales. 100% fair launch for the community

Üksuse NikolAI (NIKO) allikas

Ametlik veebisait

NikolAI hinna ennustus (USD)

Kui palju on NikolAI (NIKO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie NikolAI (NIKO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida NikolAI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake NikolAI hinna ennustust kohe!

NIKO kohalike valuutade suhtes

NikolAI (NIKO) tokenoomika

NikolAI (NIKO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NIKO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse NikolAI (NIKO) kohta

Kui palju on NikolAI (NIKO) tänapäeval väärt?
Reaalajas NIKO hind USD on 0.0007335 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune NIKO/USD hind?
Praegune hind NIKO/USD on $ 0.0007335. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on NikolAI turukapitalisatsioon?
NIKO turukapitalisatsioon on $ 733.47K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on NIKO ringlev varu?
NIKO ringlev varu on 1.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim NIKO (ATH) hind?
NIKO saavutab ATH hinna summas 0.181152 USD.
Mis oli kõigi aegade NIKO madalaim (ATL) hind?
NIKO nägi ATL hinda summas 0.00048572 USD.
Milline on NIKO kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine NIKO kauplemismaht on -- USD.
Kas NIKO sel aastal kõrgemale ka suundub?
NIKO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NIKO hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 15:01:14 (UTC+8)

