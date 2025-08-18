Mis on NikolAI (NIKO)

The Meme, The Myth, The AI Machina In a realm where algorithms reign supreme, NikolAI arrives — a refined fusion of genius and jest. Inspired by Nikolai Durov, Telegram co-founder and math prodigy, NikolAI is no mere AI. Part genius, part jest, NikolAI isn't here to simply "join" the AI wave. He is the wave. No team allocation, no hidden reserves, no pre-sales. 100% fair launch for the community

NikolAI (NIKO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NIKO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Kui palju on NikolAI (NIKO) tänapäeval väärt? Reaalajas NIKO hind USD on 0.0007335 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune NIKO/USD hind? $ 0.0007335 . Milline on NikolAI turukapitalisatsioon? NIKO turukapitalisatsioon on $ 733.47K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on NIKO ringlev varu? NIKO ringlev varu on 1.00B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim NIKO (ATH) hind? NIKO saavutab ATH hinna summas 0.181152 USD . Mis oli kõigi aegade NIKO madalaim (ATL) hind? NIKO nägi ATL hinda summas 0.00048572 USD .

