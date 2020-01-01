NIKITA by Virtuals (NIKITA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi NIKITA by Virtuals (NIKITA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

NIKITA by Virtuals (NIKITA) teave Nikita is a Virtuals-based AI agent designed to empower individuals with AI-driven alpha, project evaluations, ecosystem sentiment, and Crypto Twitter analysis. It offers market sentiment insights, advanced project discovery and analysis tools, an AI market-intelligence terminal, and inter-agent interactions. With a focus on delivering actionable insights, Nikita supports informed decision-making and adapts to the evolving needs of the ecosystem. Ametlik veebisait: https://nikita-agent.xyz/ Ostke NIKITA kohe!

NIKITA by Virtuals (NIKITA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage NIKITA by Virtuals (NIKITA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 61.87K $ 61.87K $ 61.87K Koguvaru: $ 997.29M $ 997.29M $ 997.29M Ringlev varu: $ 997.29M $ 997.29M $ 997.29M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 61.87K $ 61.87K $ 61.87K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00803046 $ 0.00803046 $ 0.00803046 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00002694 $ 0.00002694 $ 0.00002694 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave NIKITA by Virtuals (NIKITA) hinna kohta

NIKITA by Virtuals (NIKITA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud NIKITA by Virtuals (NIKITA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate NIKITA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: NIKITA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate NIKITA tokeni tokenoomikat, avastage NIKITA tokeni reaalajas hinda!

NIKITA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu NIKITA võiks suunduda? Meie NIKITA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake NIKITA tokeni hinna ennustust kohe!

