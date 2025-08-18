Mis on NIKITA by Virtuals (NIKITA)

Nikita is a Virtuals-based AI agent designed to empower individuals with AI-driven alpha, project evaluations, ecosystem sentiment, and Crypto Twitter analysis. It offers market sentiment insights, advanced project discovery and analysis tools, an AI market-intelligence terminal, and inter-agent interactions. With a focus on delivering actionable insights, Nikita supports informed decision-making and adapts to the evolving needs of the ecosystem.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse NIKITA by Virtuals (NIKITA) kohta Kui palju on NIKITA by Virtuals (NIKITA) tänapäeval väärt? Reaalajas NIKITA hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune NIKITA/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind NIKITA/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on NIKITA by Virtuals turukapitalisatsioon? NIKITA turukapitalisatsioon on $ 60.33K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on NIKITA ringlev varu? NIKITA ringlev varu on 997.29M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim NIKITA (ATH) hind? NIKITA saavutab ATH hinna summas 0.00803046 USD . Mis oli kõigi aegade NIKITA madalaim (ATL) hind? NIKITA nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on NIKITA kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine NIKITA kauplemismaht on -- USD . Kas NIKITA sel aastal kõrgemale ka suundub? NIKITA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NIKITA hinna ennustust

