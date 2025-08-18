Rohkem infot NIGI

NIGI Hinnainfo

NIGI Ametlik veebisait

NIGI Tokenoomika

NIGI Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Nigi logo

Nigi hind (NIGI)

Loendis mitteolevad

1 NIGI/USD reaalajas hind:

--
----
-6.60%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Nigi (NIGI) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 19:57:31 (UTC+8)

Nigi (NIGI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00004697
$ 0.00004697$ 0.00004697
24 h madal
$ 0.00005096
$ 0.00005096$ 0.00005096
24 h kõrge

$ 0.00004697
$ 0.00004697$ 0.00004697

$ 0.00005096
$ 0.00005096$ 0.00005096

$ 0.00262303
$ 0.00262303$ 0.00262303

$ 0.00002017
$ 0.00002017$ 0.00002017

-0.62%

-6.72%

-3.25%

-3.25%

Nigi (NIGI) reaalajas hind on $0.00004715. Viimase 24 tunni jooksul NIGI kaubeldud madalaim $ 0.00004697 ja kõrgeim $ 0.00005096 näitab aktiivset turu volatiivsust. NIGIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00262303 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00002017.

Lüliajalise tootluse osas on NIGI muutunud -0.62% viimase tunni jooksul, -6.72% 24 tunni vältel -3.25% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Nigi (NIGI) – turuteave

$ 46.44K
$ 46.44K$ 46.44K

--
----

$ 46.44K
$ 46.44K$ 46.44K

985.00M
985.00M 985.00M

984,999,667.0
984,999,667.0 984,999,667.0

Nigi praegune turukapitalisatsioon on $ 46.44K -- 24 tunnise kauplemismahuga. NIGI ringlev varu on 985.00M, mille koguvaru on 984999667.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 46.44K.

Nigi (NIGI) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Nigi ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Nigi ja USD hinnamuutus $ -0.0000048255.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Nigi ja USD hinnamuutus $ -0.0000122416.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Nigi ja USD hinnamuutus $ +0.000012355251279902314.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-6.72%
30 päeva$ -0.0000048255-10.23%
60 päeva$ -0.0000122416-25.96%
90 päeva$ +0.000012355251279902314+35.51%

Mis on Nigi (NIGI)

The blackest cat on solana $NIGI

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Nigi (NIGI) allikas

Ametlik veebisait

Nigi hinna ennustus (USD)

Kui palju on Nigi (NIGI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Nigi (NIGI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Nigi nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Nigi hinna ennustust kohe!

NIGI kohalike valuutade suhtes

Nigi (NIGI) tokenoomika

Nigi (NIGI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NIGI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Nigi (NIGI) kohta

Kui palju on Nigi (NIGI) tänapäeval väärt?
Reaalajas NIGI hind USD on 0.00004715 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune NIGI/USD hind?
Praegune hind NIGI/USD on $ 0.00004715. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Nigi turukapitalisatsioon?
NIGI turukapitalisatsioon on $ 46.44K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on NIGI ringlev varu?
NIGI ringlev varu on 985.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim NIGI (ATH) hind?
NIGI saavutab ATH hinna summas 0.00262303 USD.
Mis oli kõigi aegade NIGI madalaim (ATL) hind?
NIGI nägi ATL hinda summas 0.00002017 USD.
Milline on NIGI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine NIGI kauplemismaht on -- USD.
Kas NIGI sel aastal kõrgemale ka suundub?
NIGI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NIGI hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 19:57:31 (UTC+8)

Nigi (NIGI) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.