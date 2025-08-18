Mis on Niftyx Protocol (SHROOM)

Niftyx is building a decentralised protocol for NFT trading and minting. The project is building the infrastructure required to easily deploy and connect niche-focused global NFT markets ensuring a neutral playing field for creators, users and private firms. Solutions for several market verticals are being deployed, starting with Gaming and with upcoming services for Music and Fashion NFTs among others. The protocol uses EVM-compatible standards and operates under a DAO model, being 100% community-owned and driven.

Niftyx Protocol (SHROOM) tokenoomika

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Niftyx Protocol (SHROOM) kohta Kui palju on Niftyx Protocol (SHROOM) tänapäeval väärt? Reaalajas SHROOM hind USD on 0.00916586 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune SHROOM/USD hind? $ 0.00916586 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind SHROOM/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Niftyx Protocol turukapitalisatsioon? SHROOM turukapitalisatsioon on $ 457.54K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on SHROOM ringlev varu? SHROOM ringlev varu on 51.39M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim SHROOM (ATH) hind? SHROOM saavutab ATH hinna summas 1.29 USD . Mis oli kõigi aegade SHROOM madalaim (ATL) hind? SHROOM nägi ATL hinda summas 0.00362545 USD . Milline on SHROOM kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine SHROOM kauplemismaht on -- USD . Kas SHROOM sel aastal kõrgemale ka suundub? SHROOM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SHROOM hinna ennustust

