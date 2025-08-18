Rohkem infot SHROOM

SHROOM Hinnainfo

SHROOM Ametlik veebisait

SHROOM Tokenoomika

SHROOM Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Niftyx Protocol logo

Niftyx Protocol hind (SHROOM)

Loendis mitteolevad

1 SHROOM/USD reaalajas hind:

$0.00920329
$0.00920329$0.00920329
-0.40%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Niftyx Protocol (SHROOM) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 16:13:09 (UTC+8)

Niftyx Protocol (SHROOM) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00888532
$ 0.00888532$ 0.00888532
24 h madal
$ 0.0098895
$ 0.0098895$ 0.0098895
24 h kõrge

$ 0.00888532
$ 0.00888532$ 0.00888532

$ 0.0098895
$ 0.0098895$ 0.0098895

$ 1.29
$ 1.29$ 1.29

$ 0.00362545
$ 0.00362545$ 0.00362545

+2.97%

-0.82%

-3.32%

-3.32%

Niftyx Protocol (SHROOM) reaalajas hind on $0.00916586. Viimase 24 tunni jooksul SHROOM kaubeldud madalaim $ 0.00888532 ja kõrgeim $ 0.0098895 näitab aktiivset turu volatiivsust. SHROOMkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.29 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00362545.

Lüliajalise tootluse osas on SHROOM muutunud +2.97% viimase tunni jooksul, -0.82% 24 tunni vältel -3.32% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Niftyx Protocol (SHROOM) – turuteave

$ 457.54K
$ 457.54K$ 457.54K

--
----

$ 583.72K
$ 583.72K$ 583.72K

51.39M
51.39M 51.39M

65,557,424.10714285
65,557,424.10714285 65,557,424.10714285

Niftyx Protocol praegune turukapitalisatsioon on $ 457.54K -- 24 tunnise kauplemismahuga. SHROOM ringlev varu on 51.39M, mille koguvaru on 65557424.10714285. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 583.72K.

Niftyx Protocol (SHROOM) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Niftyx Protocol ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Niftyx Protocol ja USD hinnamuutus $ +0.0012556146.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Niftyx Protocol ja USD hinnamuutus $ +0.0065826649.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Niftyx Protocol ja USD hinnamuutus $ +0.00290916503060676.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-0.82%
30 päeva$ +0.0012556146+13.70%
60 päeva$ +0.0065826649+71.82%
90 päeva$ +0.00290916503060676+46.50%

Mis on Niftyx Protocol (SHROOM)

Niftyx is building a decentralised protocol for NFT trading and minting. The project is building the infrastructure required to easily deploy and connect niche-focused global NFT markets ensuring a neutral playing field for creators, users and private firms. Solutions for several market verticals are being deployed, starting with Gaming and with upcoming services for Music and Fashion NFTs among others. The protocol uses EVM-compatible standards and operates under a DAO model, being 100% community-owned and driven.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Niftyx Protocol (SHROOM) allikas

Ametlik veebisait

Niftyx Protocol hinna ennustus (USD)

Kui palju on Niftyx Protocol (SHROOM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Niftyx Protocol (SHROOM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Niftyx Protocol nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Niftyx Protocol hinna ennustust kohe!

SHROOM kohalike valuutade suhtes

Niftyx Protocol (SHROOM) tokenoomika

Niftyx Protocol (SHROOM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SHROOM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Niftyx Protocol (SHROOM) kohta

Kui palju on Niftyx Protocol (SHROOM) tänapäeval väärt?
Reaalajas SHROOM hind USD on 0.00916586 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SHROOM/USD hind?
Praegune hind SHROOM/USD on $ 0.00916586. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Niftyx Protocol turukapitalisatsioon?
SHROOM turukapitalisatsioon on $ 457.54K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SHROOM ringlev varu?
SHROOM ringlev varu on 51.39M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SHROOM (ATH) hind?
SHROOM saavutab ATH hinna summas 1.29 USD.
Mis oli kõigi aegade SHROOM madalaim (ATL) hind?
SHROOM nägi ATL hinda summas 0.00362545 USD.
Milline on SHROOM kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SHROOM kauplemismaht on -- USD.
Kas SHROOM sel aastal kõrgemale ka suundub?
SHROOM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SHROOM hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 16:13:09 (UTC+8)

Niftyx Protocol (SHROOM) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.