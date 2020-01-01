Nifty League (NFTL) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Nifty League (NFTL) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Nifty League (NFTL) teave The Nifty League is an NFT gaming platform built with nostalgic retro games in mind. Our first play-2-earn game "Nifty Smashers" is out now bringing degens across mainnet together to brawl it out! NFTL is our governance and utility token used for voting on DAO proposals and for ecosystem wide expenses such as renaming characters. Ametlik veebisait: https://niftyleague.com Ostke NFTL kohe!

Nifty League (NFTL) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Nifty League (NFTL) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 268.36K $ 268.36K $ 268.36K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 268.36K $ 268.36K $ 268.36K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.072468 $ 0.072468 $ 0.072468 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00026836 $ 0.00026836 $ 0.00026836 Lisateave Nifty League (NFTL) hinna kohta

Nifty League (NFTL) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Nifty League (NFTL) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate NFTL tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: NFTL tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate NFTL tokeni tokenoomikat, avastage NFTL tokeni reaalajas hinda!

NFTL – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu NFTL võiks suunduda? Meie NFTL hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake NFTL tokeni hinna ennustust kohe!

