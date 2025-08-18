Mis on Nifty League (NFTL)

The Nifty League is an NFT gaming platform built with nostalgic retro games in mind. Our first play-2-earn game "Nifty Smashers" is out now bringing degens across mainnet together to brawl it out! NFTL is our governance and utility token used for voting on DAO proposals and for ecosystem wide expenses such as renaming characters.

Üksuse Nifty League (NFTL) allikas Ametlik veebisait

Nifty League (NFTL) tokenoomika

Nifty League (NFTL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NFTL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Nifty League (NFTL) kohta Kui palju on Nifty League (NFTL) tänapäeval väärt? Reaalajas NFTL hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune NFTL/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind NFTL/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Nifty League turukapitalisatsioon? NFTL turukapitalisatsioon on $ 298.96K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on NFTL ringlev varu? NFTL ringlev varu on 1.00B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim NFTL (ATH) hind? NFTL saavutab ATH hinna summas 0.072468 USD . Mis oli kõigi aegade NFTL madalaim (ATL) hind? NFTL nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on NFTL kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine NFTL kauplemismaht on -- USD . Kas NFTL sel aastal kõrgemale ka suundub? NFTL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NFTL hinna ennustust

