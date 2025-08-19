Mis on NGMI BP (NGMI)

Meme gained popularity in the early 2010s, often featuring a drawing of Yao Ming's face from a press conference photo, used in rage comics all over the world Some investors prefer cat memes, others dogs and some lean towards the eccentric. NGMI Bitch Please is a tribute to the spirit of crypto. It shows a dismissive attitude, used in response to ridiculous statements, as text or image macro. Widely recognized in meme culture and used across social media and online communities.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse NGMI BP (NGMI) allikas Ametlik veebisait

NGMI BP hinna ennustus (USD)

Kui palju on NGMI BP (NGMI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie NGMI BP (NGMI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida NGMI BP nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake NGMI BP hinna ennustust kohe!

NGMI kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

NGMI BP (NGMI) tokenoomika

NGMI BP (NGMI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NGMI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse NGMI BP (NGMI) kohta Kui palju on NGMI BP (NGMI) tänapäeval väärt? Reaalajas NGMI hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune NGMI/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind NGMI/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on NGMI BP turukapitalisatsioon? NGMI turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on NGMI ringlev varu? NGMI ringlev varu on 0.00 USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim NGMI (ATH) hind? NGMI saavutab ATH hinna summas 0.105413 USD . Mis oli kõigi aegade NGMI madalaim (ATL) hind? NGMI nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on NGMI kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine NGMI kauplemismaht on $ 47.37 USD . Kas NGMI sel aastal kõrgemale ka suundub? NGMI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NGMI hinna ennustust

NGMI BP (NGMI) Olulised valdkonna uudised