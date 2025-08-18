Rohkem infot NFTY

NFTY hind (NFTY)

NFTY (NFTY) hinna teave (USD)

NFTY (NFTY) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul NFTY kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. NFTYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.36861 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on NFTY muutunud -- viimase tunni jooksul, -1.04% 24 tunni vältel +9.97% viimase 7 päeva jooksul.

NFTY praegune turukapitalisatsioon on $ 46.17K -- 24 tunnise kauplemismahuga. NFTY ringlev varu on 556.62M, mille koguvaru on 960557226.9999999. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 79.68K.

Tänase päeva jooksul oli üksuse NFTY ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse NFTY ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse NFTY ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse NFTY ja USD hinnamuutus $ 0.

Täna$ 0-1.04%
30 päeva$ 0+21.68%
60 päeva$ 0+25.62%
90 päeva$ 0--

Mis on NFTY (NFTY)

NFTY is a cross-chain Web 3.0 authentication layer used for subscription services, loyalty incentives, and access management. NFTY authenticates via Web 3.0 public key signing rather than Web 2.0 usernames and passwords, with the $NFTY Token powering the NFTY authentication layer.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas.

NFTY hinna ennustus (USD)

Kui palju on NFTY (NFTY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie NFTY (NFTY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida NFTY nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake NFTY hinna ennustust kohe!

NFTY (NFTY) tokenoomika

NFTY (NFTY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NFTY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse NFTY (NFTY) kohta

Kui palju on NFTY (NFTY) tänapäeval väärt?
Reaalajas NFTY hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune NFTY/USD hind?
Praegune hind NFTY/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on NFTY turukapitalisatsioon?
NFTY turukapitalisatsioon on $ 46.17K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on NFTY ringlev varu?
NFTY ringlev varu on 556.62M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim NFTY (ATH) hind?
NFTY saavutab ATH hinna summas 0.36861 USD.
Mis oli kõigi aegade NFTY madalaim (ATL) hind?
NFTY nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on NFTY kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine NFTY kauplemismaht on -- USD.
Kas NFTY sel aastal kõrgemale ka suundub?
NFTY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NFTY hinna ennustust.
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.