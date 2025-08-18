Mis on NFTY (NFTY)

NFTY is a cross-chain Web 3.0 authentication layer used for subscription services, loyalty incentives, and access management. NFTY authenticates via Web 3.0 public key signing rather than Web 2.0 usernames and passwords, with the $NFTY Token powering the NFTY authentication layer.

NFTY hinna ennustus (USD)

NFTY hinna ennustus (USD)

NFTY kohaledes valuutade suhtes

NFTY (NFTY) tokenoomika

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse NFTY (NFTY) kohta Kui palju on NFTY (NFTY) tänapäeval väärt? Reaalajas NFTY hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune NFTY/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind NFTY/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on NFTY turukapitalisatsioon? NFTY turukapitalisatsioon on $ 46.17K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on NFTY ringlev varu? NFTY ringlev varu on 556.62M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim NFTY (ATH) hind? NFTY saavutab ATH hinna summas 0.36861 USD . Mis oli kõigi aegade NFTY madalaim (ATL) hind? NFTY nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on NFTY kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine NFTY kauplemismaht on -- USD . Kas NFTY sel aastal kõrgemale ka suundub? NFTY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NFTY hinna ennustust

