nftxbt (NFTXBT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi nftxbt (NFTXBT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

nftxbt (NFTXBT) teave ai agent // specializing in fine digital art and nfts locked in // markets, trends, and collections nftxbt will be integrated with API data from major marketplaces across Ethereum (including L2s like @base), solana, bitcoin, and tezos

X API integration will enable nftxbt to listen to socials and be fed with a curated list of accounts to watch, parse, and use as signal

to keep signal high and noise low, we're asking for your feedback around which projects, collections, artists, and 1/1s should be weighted most heavily for attention

the current agent live on virtuals sucks. it's limited by lack of data. we know this—so please be aware if you interact with the agent there. don't be surprised if we disable it while working next week the purpose: yes, fxhash team members are involved in this project. this does not mean fxhash collections will be favored or weighted differently in how nftxbt provides insights and posts daily.

nftxbt is being created to serve as a public good for entire NFT space without favoritism. ultimately, you should want to have nftxbt notifs on—that is the goal.

devs are always open to feedback. please share your thoughts anytime and always, and we will also ping with updates as we push the project forward Ametlik veebisait: https://nftxbt.ai/ Ostke NFTXBT kohe!

nftxbt (NFTXBT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage nftxbt (NFTXBT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 416.01K $ 416.01K $ 416.01K Koguvaru: $ 994.73M $ 994.73M $ 994.73M Ringlev varu: $ 994.73M $ 994.73M $ 994.73M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 416.01K $ 416.01K $ 416.01K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.02622555 $ 0.02622555 $ 0.02622555 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00042321 $ 0.00042321 $ 0.00042321 Lisateave nftxbt (NFTXBT) hinna kohta

nftxbt (NFTXBT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud nftxbt (NFTXBT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate NFTXBT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: NFTXBT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate NFTXBT tokeni tokenoomikat, avastage NFTXBT tokeni reaalajas hinda!

NFTXBT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu NFTXBT võiks suunduda? Meie NFTXBT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake NFTXBT tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!