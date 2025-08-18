Mis on nftxbt (NFTXBT)

ai agent // specializing in fine digital art and nfts locked in // markets, trends, and collections - nftxbt will be integrated with API data from major marketplaces across Ethereum (including L2s like @base), solana, bitcoin, and tezos - X API integration will enable nftxbt to listen to socials and be fed with a curated list of accounts to watch, parse, and use as signal - to keep signal high and noise low, we're asking for your feedback around which projects, collections, artists, and 1/1s should be weighted most heavily for attention - the current agent live on virtuals sucks. it's limited by lack of data. we know this—so please be aware if you interact with the agent there. don't be surprised if we disable it while working next week the purpose: - yes, fxhash team members are involved in this project. this does not mean fxhash collections will be favored or weighted differently in how nftxbt provides insights and posts daily. - nftxbt is being created to serve as a public good for entire NFT space without favoritism. ultimately, you should want to have nftxbt notifs on—that is the goal. - devs are always open to feedback. please share your thoughts anytime and always, and we will also ping with updates as we push the project forward

Kui palju on nftxbt (NFTXBT) tänapäeval väärt? Reaalajas NFTXBT hind USD on 0.00038748 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune NFTXBT/USD hind? $ 0.00038748 . Milline on nftxbt turukapitalisatsioon? NFTXBT turukapitalisatsioon on $ 385.44K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. Milline on NFTXBT ringlev varu? NFTXBT ringlev varu on 994.73M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim NFTXBT (ATH) hind? NFTXBT saavutab ATH hinna summas 0.02622555 USD . Mis oli kõigi aegade NFTXBT madalaim (ATL) hind? NFTXBT nägi ATL hinda summas 0.00027487 USD . Milline on NFTXBT kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine NFTXBT kauplemismaht on -- USD .

