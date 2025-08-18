Rohkem infot NFTX

NFTX hind (NFTX)

1 NFTX/USD reaalajas hind:

$41.87
$41.87
+4.10%1D
NFTX (NFTX) reaalajas hinnagraafik
NFTX (NFTX) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 40.21
24 h madal
$ 43.0
24 h kõrge

$ 40.21
$ 43.0
$ 499.09
$ 11.17
-1.45%

+4.05%

-23.65%

-23.65%

NFTX (NFTX) reaalajas hind on $41.84. Viimase 24 tunni jooksul NFTX kaubeldud madalaim $ 40.21 ja kõrgeim $ 43.0 näitab aktiivset turu volatiivsust. NFTXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 499.09 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 11.17.

Lüliajalise tootluse osas on NFTX muutunud -1.45% viimase tunni jooksul, +4.05% 24 tunni vältel -23.65% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

NFTX (NFTX) – turuteave

$ 17.58M
--
$ 27.21M
420.00K
650,000.0
NFTX praegune turukapitalisatsioon on $ 17.58M -- 24 tunnise kauplemismahuga. NFTX ringlev varu on 420.00K, mille koguvaru on 650000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 27.21M.

NFTX (NFTX) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse NFTX ja USD hinnamuutus $ +1.63.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse NFTX ja USD hinnamuutus $ +23.3657320960.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse NFTX ja USD hinnamuutus $ +13.8286639200.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse NFTX ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +1.63+4.05%
30 päeva$ +23.3657320960+55.85%
60 päeva$ +13.8286639200+33.05%
90 päeva$ 0--

Mis on NFTX (NFTX)

NFT-backed index funds on Ethereum

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas.

Üksuse NFTX (NFTX) allikas

Ametlik veebisait

NFTX hinna ennustus (USD)

Kui palju on NFTX (NFTX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie NFTX (NFTX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida NFTX nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake NFTX hinna ennustust kohe!

NFTX kohalike valuutade suhtes

NFTX (NFTX) tokenoomika

NFTX (NFTX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NFTX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse NFTX (NFTX) kohta

Kui palju on NFTX (NFTX) tänapäeval väärt?
Reaalajas NFTX hind USD on 41.84 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune NFTX/USD hind?
Praegune hind NFTX/USD on $ 41.84. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on NFTX turukapitalisatsioon?
NFTX turukapitalisatsioon on $ 17.58M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on NFTX ringlev varu?
NFTX ringlev varu on 420.00K USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim NFTX (ATH) hind?
NFTX saavutab ATH hinna summas 499.09 USD.
Mis oli kõigi aegade NFTX madalaim (ATL) hind?
NFTX nägi ATL hinda summas 11.17 USD.
Milline on NFTX kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine NFTX kauplemismaht on -- USD.
Kas NFTX sel aastal kõrgemale ka suundub?
NFTX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NFTX hinna ennustust.
NFTX (NFTX) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest.