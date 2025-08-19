Rohkem infot TRESR

NFTREASURE hind (TRESR)

1 TRESR/USD reaalajas hind:

$0.00116791
$0.00116791
-9.00%1D
NFTREASURE (TRESR) reaalajas hinnagraafik
NFTREASURE (TRESR) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0011619
24 h madal
$ 0.00131137
24 h kõrge

$ 0.0011619
$ 0.00131137
$ 0.185056
$ 0
-0.50%

-9.00%

+1.29%

+1.29%

NFTREASURE (TRESR) reaalajas hind on $0.00116791. Viimase 24 tunni jooksul TRESR kaubeldud madalaim $ 0.0011619 ja kõrgeim $ 0.00131137 näitab aktiivset turu volatiivsust. TRESRkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.185056 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on TRESR muutunud -0.50% viimase tunni jooksul, -9.00% 24 tunni vältel +1.29% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

NFTREASURE (TRESR) – turuteave

$ 0.00
$ 461.62
$ 520.84K
0.00
445,033,953.38
NFTREASURE praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 461.62 24 tunnise kauplemismahuga. TRESR ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 445033953.38. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 520.84K.

NFTREASURE (TRESR) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse NFTREASURE ja USD hinnamuutus $ -0.000115572765956112.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse NFTREASURE ja USD hinnamuutus $ -0.0000868715.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse NFTREASURE ja USD hinnamuutus $ +0.0000610276.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse NFTREASURE ja USD hinnamuutus $ -0.0004825687239442597.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000115572765956112-9.00%
30 päeva$ -0.0000868715-7.43%
60 päeva$ +0.0000610276+5.23%
90 päeva$ -0.0004825687239442597-29.23%

Mis on NFTREASURE (TRESR)

You can earn and burn TRESR in NFTREASURE defi game

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse NFTREASURE (TRESR) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

NFTREASURE hinna ennustus (USD)

Kui palju on NFTREASURE (TRESR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie NFTREASURE (TRESR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida NFTREASURE nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake NFTREASURE hinna ennustust kohe!

TRESR kohalike valuutade suhtes

NFTREASURE (TRESR) tokenoomika

NFTREASURE (TRESR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TRESR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse NFTREASURE (TRESR) kohta

Kui palju on NFTREASURE (TRESR) tänapäeval väärt?
Reaalajas TRESR hind USD on 0.00116791 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune TRESR/USD hind?
Praegune hind TRESR/USD on $ 0.00116791. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on NFTREASURE turukapitalisatsioon?
TRESR turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on TRESR ringlev varu?
TRESR ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim TRESR (ATH) hind?
TRESR saavutab ATH hinna summas 0.185056 USD.
Mis oli kõigi aegade TRESR madalaim (ATL) hind?
TRESR nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on TRESR kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine TRESR kauplemismaht on $ 461.62 USD.
Kas TRESR sel aastal kõrgemale ka suundub?
TRESR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TRESR hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.