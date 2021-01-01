NFTrade (NFTD) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi NFTrade (NFTD) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

NFTrade (NFTD) teave NFTrade is the first cross-chain and blockchain-agnostic NFT platform. We are an aggregator of all NFT marketplaces and host the complete NFT lifecycle, allowing anyone to seamlessly create, buy, sell, swap, farm, and leverage NFTs across different blockchains. Using NFTrade, anyone can gain access to the entirety of their NFT, unlocking the total value of the NFT market. NFTrade is currently live on Ethereum, Polygon, Avalanche, and Binance Smart Chain mainnets, with at least two additional mainnet integrations taking place before the end of 2021. Since launching its mainnet marketplace, NFTrade has become the #1 NFT marketplace on Avalanche (and #4 dApp in the entire Avalanche ecosystem by users and trading volume), the #2 NFT marketplace on Polygon, and is quickly becoming one of the go-to marketplaces for Binance Smart Chain and Ethereum NFT collectors, creators, and gamers. NFTrade brings the entire ecosystem to one platform. Ametlik veebisait: https://nftrade.com Ostke NFTD kohe!

NFTrade (NFTD) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage NFTrade (NFTD) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 106.90K $ 106.90K $ 106.90K Koguvaru: $ 135.00M $ 135.00M $ 135.00M Ringlev varu: $ 46.58M $ 46.58M $ 46.58M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 309.81K $ 309.81K $ 309.81K Kõigi aegade kõrgeim: $ 2.21 $ 2.21 $ 2.21 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00211235 $ 0.00211235 $ 0.00211235 Praegune hind: $ 0.00229483 $ 0.00229483 $ 0.00229483 Lisateave NFTrade (NFTD) hinna kohta

NFTrade (NFTD) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud NFTrade (NFTD) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate NFTD tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: NFTD tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate NFTD tokeni tokenoomikat, avastage NFTD tokeni reaalajas hinda!

NFTD – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu NFTD võiks suunduda? Meie NFTD hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

