Mis on NFTrade (NFTD)

NFTrade is the first cross-chain and blockchain-agnostic NFT platform. We are an aggregator of all NFT marketplaces and host the complete NFT lifecycle, allowing anyone to seamlessly create, buy, sell, swap, farm, and leverage NFTs across different blockchains. Using NFTrade, anyone can gain access to the entirety of their NFT, unlocking the total value of the NFT market. NFTrade is currently live on Ethereum, Polygon, Avalanche, and Binance Smart Chain mainnets, with at least two additional mainnet integrations taking place before the end of 2021. Since launching its mainnet marketplace, NFTrade has become the #1 NFT marketplace on Avalanche (and #4 dApp in the entire Avalanche ecosystem by users and trading volume), the #2 NFT marketplace on Polygon, and is quickly becoming one of the go-to marketplaces for Binance Smart Chain and Ethereum NFT collectors, creators, and gamers. NFTrade brings the entire ecosystem to one platform.

NFTrade hinna ennustus (USD)

Kui palju on NFTrade (NFTD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie NFTrade (NFTD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida NFTrade nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

NFTD kohalike valuutade suhtes

NFTrade (NFTD) tokenoomika

NFTrade (NFTD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NFTD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse NFTrade (NFTD) kohta Kui palju on NFTrade (NFTD) tänapäeval väärt? Reaalajas NFTD hind USD on 0.00226408 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune NFTD/USD hind? $ 0.00226408 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind NFTD/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on NFTrade turukapitalisatsioon? NFTD turukapitalisatsioon on $ 105.48K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on NFTD ringlev varu? NFTD ringlev varu on 46.58M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim NFTD (ATH) hind? NFTD saavutab ATH hinna summas 2.21 USD . Mis oli kõigi aegade NFTD madalaim (ATL) hind? NFTD nägi ATL hinda summas 0.00211235 USD . Milline on NFTD kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine NFTD kauplemismaht on -- USD .

