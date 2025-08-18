Rohkem infot NFTL

NFTLaunch hind (NFTL)

1 NFTL/USD reaalajas hind:

$0.00109253
$0.00109253
-3.10%1D
USD
NFTLaunch (NFTL) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 17:25:04 (UTC+8)

NFTLaunch (NFTL) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00109171
$ 0.00109171
24 h madal
$ 0.00113367
$ 0.00113367
24 h kõrge

$ 0.00109171
$ 0.00109171

$ 0.00113367
$ 0.00113367

$ 0.3916
$ 0.3916

$ 0
$ 0

+0.06%

-3.12%

+0.01%

+0.01%

NFTLaunch (NFTL) reaalajas hind on $0.00109253. Viimase 24 tunni jooksul NFTL kaubeldud madalaim $ 0.00109171 ja kõrgeim $ 0.00113367 näitab aktiivset turu volatiivsust. NFTLkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.3916 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on NFTL muutunud +0.06% viimase tunni jooksul, -3.12% 24 tunni vältel +0.01% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

NFTLaunch (NFTL) – turuteave

$ 147.49K
$ 147.49K

--
--

$ 147.49K
$ 147.49K

135.00M
135.00M

135,000,000.0
135,000,000.0

NFTLaunch praegune turukapitalisatsioon on $ 147.49K -- 24 tunnise kauplemismahuga. NFTL ringlev varu on 135.00M, mille koguvaru on 135000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 147.49K.

NFTLaunch (NFTL) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse NFTLaunch ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse NFTLaunch ja USD hinnamuutus $ +0.0000467017.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse NFTLaunch ja USD hinnamuutus $ +0.0001476306.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse NFTLaunch ja USD hinnamuutus $ +0.0000478455548429838.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-3.12%
30 päeva$ +0.0000467017+4.27%
60 päeva$ +0.0001476306+13.51%
90 päeva$ +0.0000478455548429838+4.58%

Mis on NFTLaunch (NFTL)

The FIRST deflationary NFT Launchpad that offers no gas wars, fair distribution and FREE NFT airdrops of new and upcoming NFT projects.

Üksuse NFTLaunch (NFTL) allikas

Ametlik veebisait

NFTLaunch hinna ennustus (USD)

Kui palju on NFTLaunch (NFTL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie NFTLaunch (NFTL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida NFTLaunch nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake NFTLaunch hinna ennustust kohe!

NFTL kohalike valuutade suhtes

NFTLaunch (NFTL) tokenoomika

NFTLaunch (NFTL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NFTL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse NFTLaunch (NFTL) kohta

Kui palju on NFTLaunch (NFTL) tänapäeval väärt?
Reaalajas NFTL hind USD on 0.00109253 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune NFTL/USD hind?
Praegune hind NFTL/USD on $ 0.00109253. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on NFTLaunch turukapitalisatsioon?
NFTL turukapitalisatsioon on $ 147.49K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on NFTL ringlev varu?
NFTL ringlev varu on 135.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim NFTL (ATH) hind?
NFTL saavutab ATH hinna summas 0.3916 USD.
Mis oli kõigi aegade NFTL madalaim (ATL) hind?
NFTL nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on NFTL kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine NFTL kauplemismaht on -- USD.
Kas NFTL sel aastal kõrgemale ka suundub?
NFTL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NFTL hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 17:25:04 (UTC+8)

NFTLaunch (NFTL) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

