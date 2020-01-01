NFTify (N1) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi NFTify (N1) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

NFTify (N1) teave NFTify allows small businesses to create their own NFT store without coding; helps NFT authors issue NFT easily and detect fake/similar content for copyright protection purposes; provides NFT collectors with a platform to transact at a much lower cost. Ametlik veebisait: https://nftify.network/ Ostke N1 kohe!

NFTify (N1) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage NFTify (N1) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 67.18K $ 67.18K $ 67.18K Koguvaru: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M Ringlev varu: $ 20.36M $ 20.36M $ 20.36M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 659.81K $ 659.81K $ 659.81K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.220832 $ 0.220832 $ 0.220832 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00123037 $ 0.00123037 $ 0.00123037 Praegune hind: $ 0.00329906 $ 0.00329906 $ 0.00329906 Lisateave NFTify (N1) hinna kohta

NFTify (N1) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud NFTify (N1) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate N1 tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: N1 tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate N1 tokeni tokenoomikat, avastage N1 tokeni reaalajas hinda!

N1 – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu N1 võiks suunduda? Meie N1 hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake N1 tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!