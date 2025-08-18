Rohkem infot N1

NFTify hind (N1)

Loendis mitteolevad

1 N1/USD reaalajas hind:

0.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
NFTify (N1) reaalajas hinnagraafik
NFTify (N1) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

--

--

+36.95%

+36.95%

NFTify (N1) reaalajas hind on $0.00329906. Viimase 24 tunni jooksul N1 kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. N1kõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.220832 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00123037.

Lüliajalise tootluse osas on N1 muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +36.95% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

NFTify (N1) – turuteave

$ 67.18K
$ 67.18K$ 67.18K

--
----

$ 659.81K
$ 659.81K$ 659.81K

20.36M
20.36M 20.36M

200,000,000.0
200,000,000.0 200,000,000.0

NFTify praegune turukapitalisatsioon on $ 67.18K -- 24 tunnise kauplemismahuga. N1 ringlev varu on 20.36M, mille koguvaru on 200000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 659.81K.

NFTify (N1) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse NFTify ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse NFTify ja USD hinnamuutus $ +0.0029036825.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse NFTify ja USD hinnamuutus $ +0.0028030139.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse NFTify ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ +0.0029036825+88.02%
60 päeva$ +0.0028030139+84.96%
90 päeva$ 0--

Mis on NFTify (N1)

NFTify allows small businesses to create their own NFT store without coding; helps NFT authors issue NFT easily and detect fake/similar content for copyright protection purposes; provides NFT collectors with a platform to transact at a much lower cost.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse NFTify (N1) allikas

Ametlik veebisait

NFTify hinna ennustus (USD)

Kui palju on NFTify (N1) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie NFTify (N1) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida NFTify nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake NFTify hinna ennustust kohe!

N1 kohalike valuutade suhtes

NFTify (N1) tokenoomika

NFTify (N1) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet N1 tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse NFTify (N1) kohta

Kui palju on NFTify (N1) tänapäeval väärt?
Reaalajas N1 hind USD on 0.00329906 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune N1/USD hind?
Praegune hind N1/USD on $ 0.00329906. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on NFTify turukapitalisatsioon?
N1 turukapitalisatsioon on $ 67.18K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on N1 ringlev varu?
N1 ringlev varu on 20.36M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim N1 (ATH) hind?
N1 saavutab ATH hinna summas 0.220832 USD.
Mis oli kõigi aegade N1 madalaim (ATL) hind?
N1 nägi ATL hinda summas 0.00123037 USD.
Milline on N1 kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine N1 kauplemismaht on -- USD.
Kas N1 sel aastal kõrgemale ka suundub?
N1 võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake N1 hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.