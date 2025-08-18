Mis on NFTify (N1)

NFTify allows small businesses to create their own NFT store without coding; helps NFT authors issue NFT easily and detect fake/similar content for copyright protection purposes; provides NFT collectors with a platform to transact at a much lower cost.

NFTify hinna ennustus (USD)

Kui palju on NFTify (N1) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie NFTify (N1) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida NFTify nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

N1 kohalike valuutade suhtes

NFTify (N1) tokenoomika

NFTify (N1) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet N1 tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse NFTify (N1) kohta Kui palju on NFTify (N1) tänapäeval väärt? Reaalajas N1 hind USD on 0.00329906 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune N1/USD hind? $ 0.00329906 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind N1/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on NFTify turukapitalisatsioon? N1 turukapitalisatsioon on $ 67.18K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on N1 ringlev varu? N1 ringlev varu on 20.36M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim N1 (ATH) hind? N1 saavutab ATH hinna summas 0.220832 USD . Mis oli kõigi aegade N1 madalaim (ATL) hind? N1 nägi ATL hinda summas 0.00123037 USD . Milline on N1 kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine N1 kauplemismaht on -- USD . Kas N1 sel aastal kõrgemale ka suundub? N1 võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake N1 hinna ennustust

